Фейковые аккаунты для афер: как мужчины из Кузбасса разводили женщин на деньги

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В 2019 году мужчина предложил своему отцу и братьям создать фальшивые аккаунты в интернете и начать знакомства с женщинами, которые ищут свою вторую половинку. Но на самом деле их целью было не настоящее чувство, а обмануть и обокрасть дам. После недолгих романтических разговоров мошенники говорили жертвам, что отправили им посылку с подарками из-за границы. Чтобы получить этот подарок, требовалось оплатить таможенные сборы и услуги курьера. Для перевода денег аферисты выдавали банковские реквизиты. Женщины лишались своих средств, но так и не получали обещанных подарков, хотя обманщики продолжали уговаривать их оплачивать дополнительные расходы, пишет sibdepo.ru
После осознания обмана мошенники блокировали своих жертв. В конце 2022 года отца и братьев задержали. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выявить 98 случаев мошенничества, общий ущерб составил около 5,5 миллиона рублей, отметила Ирина Волк. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере, либо повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение». Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.