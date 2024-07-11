Фейковые аккаунты для афер: как мужчины из Кузбасса разводили женщин на деньги

В 2019 году мужчина предложил своему отцу и братьям создать фальшивые аккаунты в интернете и начать знакомства с женщинами, которые ищут свою вторую половинку. Но на самом деле их целью было не настоящее чувство, а обмануть и обокрасть дам. После недолгих романтических разговоров мошенники говорили жертвам, что отправили им посылку с подарками из-за границы. Чтобы получить этот подарок, требовалось оплатить таможенные сборы и услуги курьера. Для перевода денег аферисты выдавали банковские реквизиты. Женщины лишались своих средств, но так и не получали обещанных подарков, хотя обманщики продолжали уговаривать их оплачивать дополнительные расходы, пишет sibdepo.ru