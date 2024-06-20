Педиатр Кондратенко рассказала, как правильно гулять с детьми

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Врач советует выходить гулять с детьми не менее двух раз в день. Лучше выбирать для этого места с большим количеством растительности и возможностями для активного времяпрепровождения. Важно, чтобы малыш бегал, играл в песке, ползал и удовлетворял свои тактильные потребности, пишет regions.ru.
Прогулка на свежем воздухе укрепит иммунитет, ускорит обмен веществ, а также предотвратит лишний вес. Если взрослые правильно подберут одежду для прогулок с ребенком, то никакие осадки не помешают ежедневным уличным занятиям. Рекомендуется выходить на улицу в любую погоду (кроме экстремальных ситуаций типа ураганов, гроз или очень сильных морозов ниже минус 25 градусов).