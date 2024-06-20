gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Педиатр Кондратенко рассказала, как правильно гулять с детьми

20 июня 2024, 12:15
Прогулка благотворно воздействует на организм человека. Прежде всего, это насыщение организма кислородом, физическая нагрузка и расширение кругозора. Также прогулка улучшает аппетит, сон ребенка, и способствует психическому здоровью, рассказала педиатр НИКИ детства Светлана Кондратенко.

Врач советует выходить гулять с детьми не менее двух раз в день. Лучше выбирать для этого места с большим количеством растительности и возможностями для активного времяпрепровождения. Важно, чтобы малыш бегал, играл в песке, ползал и удовлетворял свои тактильные потребности, пишет regions.ru.

Прогулка на свежем воздухе укрепит иммунитет, ускорит обмен веществ, а также предотвратит лишний вес. Если взрослые правильно подберут одежду для прогулок с ребенком, то никакие осадки не помешают ежедневным уличным занятиям. Рекомендуется выходить на улицу в любую погоду (кроме экстремальных ситуаций типа ураганов, гроз или очень сильных морозов ниже минус 25 градусов).

#Алина Ибрагимова
Подпишитесь
«Спасибо, больше не хочется рожать». Что рассказывают омички о городских роддомах
Сегодня, 02:39
«Радости» больше нет. В центре Омска убрали знаменитую рекламную надпись
Сегодня, 02:57
Бывший омский министр здравоохранения перешел на работу в федеральное ведомство
Сегодня, 10:36
Прошел школу Боба Хартли. В «Авангард» вернулся нападающий Александр Яремчук
Сегодня, 05:52
Теперь по 40 рублей: омский дептранс официально предложил поднять стоимость проезда
Сегодня, 08:48
Заброшенную омскую «Агродеревню» у Заозерной застроят малоэтажными домами
Сегодня, 09:03