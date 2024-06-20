Педиатр Кондратенко рассказала, как правильно гулять с детьми

Врач советует выходить гулять с детьми не менее двух раз в день. Лучше выбирать для этого места с большим количеством растительности и возможностями для активного времяпрепровождения. Важно, чтобы малыш бегал, играл в песке, ползал и удовлетворял свои тактильные потребности, пишет regions.ru.