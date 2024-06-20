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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Диетолог Меллор назвал самые вредные виды пива

20 июня 2024, 10:25
Диетолог из Астонского университета в Великобритании Дуэйн Меллор предупредил, что в крепком и сладком пиве содержится наибольшее количество калорий. Эти виды алкоголя являются наиболее вредными для фигуры.

По его словам, излишняя калорийность в жидкой форме также вредна, как и в твердой. Одна бутылка пива может содержать до 290 калорий, что намного больше, чем в различных сладостях, пишет 360.ru.

Эксперт объяснил, что количество калорий в пиве зависит от процента алкоголя и уровня сахара. На каждый грамм спиртного приходится около семи калорий. Следовательно, чем выше содержание алкоголя в сорте пива, тем оно вреднее для фигуры.

По данным национальной службы здравоохранения Великобритании, дневная норма потребления сахара составляет не более 30 граммов. Даже две бутылки сидра объемом 330 миллилитров уже превышают эту норму.

#Алина Ибрагимова
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