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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Австралийские ученые рассказали, о чем говорит громкий храп

20 июня 2024, 12:26
Исследователи из Австралийского университета обнаружили, что громкий храп может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Это исследование было опубликовано в журнале NPJ Digital Medicine (NPJ DM).

Ученые провели длительное исследование, включив в него две тысячи человек со всего мира. Они смогли установить связь между храпом и состоянием здоровья, анализируя результаты ночного мониторинга, пишет 360.ru.

Специалисты отметили, что у людей, которые храпят регулярно во время сна, часто наблюдается высокое кровяное давление. Доктор Бастьен Лечат сообщил, что 15% участников исследования, преимущественно мужчины с избыточным весом, храпели более 20% времени ночи. Этот факт был связан с повышенным кровяным давлением и гипертонией.

Ученый добавил, что у людей, страдающих от регулярного храпа, риск развития гипертонии был почти в два раза выше, чем у тех, кто не храпит.

#Алина Ибрагимова
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