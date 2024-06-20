Австралийские ученые рассказали, о чем говорит громкий храп

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Ученые провели длительное исследование, включив в него две тысячи человек со всего мира. Они смогли установить связь между храпом и состоянием здоровья, анализируя результаты ночного мониторинга, пишет 360.ru.
Специалисты отметили, что у людей, которые храпят регулярно во время сна, часто наблюдается высокое кровяное давление. Доктор Бастьен Лечат сообщил, что 15% участников исследования, преимущественно мужчины с избыточным весом, храпели более 20% времени ночи. Этот факт был связан с повышенным кровяным давлением и гипертонией.
Ученый добавил, что у людей, страдающих от регулярного храпа, риск развития гипертонии был почти в два раза выше, чем у тех, кто не храпит.