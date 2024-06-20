Австралийские ученые рассказали, о чем говорит громкий храп

Специалисты отметили, что у людей, которые храпят регулярно во время сна, часто наблюдается высокое кровяное давление. Доктор Бастьен Лечат сообщил, что 15% участников исследования, преимущественно мужчины с избыточным весом, храпели более 20% времени ночи. Этот факт был связан с повышенным кровяным давлением и гипертонией.