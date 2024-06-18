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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Когда можно лечить зубы во время беременности? Советы стоматолога

18 июня 2024, 12:50
Во время беременности будущая мама сконцентрирована на здоровье будущего ребенка. Однако часто у женщин возникают проблемы с зубами в это время. Врач-стоматолог Вячеслав Минко рассказал, что предпринять в такой ситуации.

По его словам, рекомендуется вылечить зубы до наступления беременности, так как в это время не рекомендуется проведение процедур, таких как рентгеновские исследования и обезболивание. Однако серьезные изменения гормонального фона в организме во время беременности могут вызвать проблемы с иммунитетом, что отражается на состоянии полости рта, а также возможен дефицит кальция, крайне важного для здоровья зубов, пишет «Подмосковье сегодня».

Медик добавил, что желательно все-таки предотвратить развитие новых очагов кариеса во время беременности, поэтому важно регулярно чистить зубы, включить в рацион продукты, богатые кальцием, а также при появлении боли в полости рта следует обратиться за консультацией к стоматологу.

По его мнению, если необходимо провести лечение или удаление зуба и отложить это невозможно, то можно делать это в период с 13-й по 32-ю неделю.

#Алина Ибрагимова
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