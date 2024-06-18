Когда можно лечить зубы во время беременности? Советы стоматолога

По его словам, рекомендуется вылечить зубы до наступления беременности, так как в это время не рекомендуется проведение процедур, таких как рентгеновские исследования и обезболивание. Однако серьезные изменения гормонального фона в организме во время беременности могут вызвать проблемы с иммунитетом, что отражается на состоянии полости рта, а также возможен дефицит кальция, крайне важного для здоровья зубов, пишет «Подмосковье сегодня».