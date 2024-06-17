В России утвердили размер прожиточного минимума на 2025 год

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Из текста документа следует, что для людей в трудоспособном возрасте размер прожиточного минимума будет равен 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, а для пожилых людей — 15 250 рублей.
Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с заместителями премьера отметил, что при расчете уровня прожиточного минимума использовали новые правила. Ориентация была на средний доход граждан России, в то время как ранее этот показатель определялся законом о федеральном бюджете.