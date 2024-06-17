gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

В России утвердили размер прожиточного минимума на 2025 год

17 июня 2024, 14:06
Размер прожиточного минимума для россиян на 2025 год составит 17 733 рублей. Эту информацию разместили на веб-сайте правительства страны.

Из текста документа следует, что для людей в трудоспособном возрасте размер прожиточного минимума будет равен 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, а для пожилых людей — 15 250 рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с заместителями премьера отметил, что при расчете уровня прожиточного минимума использовали новые правила. Ориентация была на средний доход граждан России, в то время как ранее этот показатель определялся законом о федеральном бюджете.

Подпишитесь
«Фекалии стекают в Иртыш»: омский экоблогер — о состоянии канализационных сетей
Сегодня, 06:06
Самые дорогие игроки КХЛ. Сколько заработают хоккеисты «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 05:10
Семья, погибшая на трассе Тюмень — Омск, возвращалась с могилы родственника
Сегодня, 05:04
«Сверкает молния в ночи». Омичам показали удивительные фото и видео ночной грозы
Сегодня, 04:10
Построили в 1910-х. В центре Омска за 39 млн продают старинную деревянную двухэтажку
Сегодня, 04:25
Дача с сюрпризом. Омич нашел на садовом участке закопанные человеческие останки
Сегодня, 10:57