Стоматолог Садовский рассказал, как выбрать лучшую стоматологическую клинику

Доктор отметил, что проблема с кадрами является сложной. Если в столицах и крупных городах есть избыток врачей-стоматологов с высшим образованием, то в небольших населенных пунктах имеется недостаток специалистов, однако там помощь чаще всего предоставляется по полисам за счет средств ОМС от местных врачей, которые предпочитают жить и работать там, а не стремятся в крупные города.