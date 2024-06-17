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Posted Вчера, 12:50

Published Вчера, 12:50

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Стоматолог Садовский рассказал, как выбрать лучшую стоматологическую клинику

17 июня 2024, 12:50
Врач-стоматолог Владимир Садовский объяснил, почему иногда частные стоматологии не удовлетворяют ожидания клиентов, и что важно учитывать при выборе клиники.

По его словам, на данный момент все стоматологические центры должны соответствовать требованиям Росздравнадзора по набору кабинетов, кадровому составу, наполняемости оборудованием, лекарственными препаратами, материалами и прочим. Таким образом, каждая клиника, работающая по лицензии, формально соответствует современным стандартам качества оказываемых услуг, пишет «Подмосковье сегодня».

Доктор отметил, что проблема с кадрами является сложной. Если в столицах и крупных городах есть избыток врачей-стоматологов с высшим образованием, то в небольших населенных пунктах имеется недостаток специалистов, однако там помощь чаще всего предоставляется по полисам за счет средств ОМС от местных врачей, которые предпочитают жить и работать там, а не стремятся в крупные города.

По мнению специалиста, при выборе стоматологической клиники в первую очередь нужно ознакомиться с информацией о медицинском персонале и услугах, предоставляемых учреждением, не следует доверять рекламным брошюрам о дешевизне услуг. При этом государственные стоматологические поликлиники по качеству медицинской помощи не всегда уступают современным частным центрам.

#Алина Ибрагимова
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