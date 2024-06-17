Стоматолог Садовский рассказал, как выбрать лучшую стоматологическую клинику

Posted Вчера, 12:50
Published Вчера, 12:50
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
По его словам, на данный момент все стоматологические центры должны соответствовать требованиям Росздравнадзора по набору кабинетов, кадровому составу, наполняемости оборудованием, лекарственными препаратами, материалами и прочим. Таким образом, каждая клиника, работающая по лицензии, формально соответствует современным стандартам качества оказываемых услуг, пишет «Подмосковье сегодня».
Доктор отметил, что проблема с кадрами является сложной. Если в столицах и крупных городах есть избыток врачей-стоматологов с высшим образованием, то в небольших населенных пунктах имеется недостаток специалистов, однако там помощь чаще всего предоставляется по полисам за счет средств ОМС от местных врачей, которые предпочитают жить и работать там, а не стремятся в крупные города.
По мнению специалиста, при выборе стоматологической клиники в первую очередь нужно ознакомиться с информацией о медицинском персонале и услугах, предоставляемых учреждением, не следует доверять рекламным брошюрам о дешевизне услуг. При этом государственные стоматологические поликлиники по качеству медицинской помощи не всегда уступают современным частным центрам.