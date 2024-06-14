«Спецсвязь» к началу 2024 года двукратно нарастила прибыль в Сибири

В то же время предприятие не перестает выполнять ключевую уставную задачу по доставке секретных отправлений. Показатели демонстрируют рост практически по всем главным направлениям деятельности: перевозкам опасных и коммерческих грузов, денежной наличности и драгметаллов, а также экспресс-отправлений. По словам Зайцева, ведомство участвовало и в перевозке документации ЦИК в период президентских выборов. Готовиться к этому начали еще в конце 2023 года.