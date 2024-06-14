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«Спецсвязь» к началу 2024 года двукратно нарастила прибыль в Сибири

«Спецсвязь» к началу 2024 года двукратно нарастила прибыль в Сибири

14 июня 2024, 06:07
Фото: пресс-служба Спецсвязи
По словам начальника регионального управления специальной связи по Сибирскому региону (филиал ФГУП «Главный центр специальной связи») Андрея Зайцева, за первую половину текущего года ведомство значительно нарастило объем грузоперевозок.

На территории Новосибирской области и региона в целом фиксируется значительный рост запросов на автомобильные грузоперевозки. В частности, в минувшем году «Спецсвязь» осуществила доставку множества экспонатов внутри Сибирского региона. Кроме того, ведомство перевозило объекты культурного наследия в столицу региона из Санкт-Петербурга. Длина маршрута составила 4 000 км.

По итогам прошлого года сибирским филиалом «Спецсвязи» были достигнуты отличные результаты: чистая прибыль выросла вдвое, а выручка увеличилась на треть, информирует nsk.kp.ru.

В то же время предприятие не перестает выполнять ключевую уставную задачу по доставке секретных отправлений. Показатели демонстрируют рост практически по всем главным направлениям деятельности: перевозкам опасных и коммерческих грузов, денежной наличности и драгметаллов, а также экспресс-отправлений. По словам Зайцева, ведомство участвовало и в перевозке документации ЦИК в период президентских выборов. Готовиться к этому начали еще в конце 2023 года.

«Практически за полгода была проделана большая работа, по итогам которой мы доставили бланки для голосования и дополнительную выборную литературу в целости в соответствии со всеми договоренностями. Вся необходимая документация нами была доставлена также в отдаленные и труднодоступные пункты Алтайского и Красноярского края», — заявил он.

Кроме того, Зайцев подчеркнул, что в связи с уходом с рынка зарубежных компаний и возросшим объемом перевозок в минувшем году «Спецсвязь» расширила свой транспортный парк — в распоряжении компании теперь есть новые тягачи, фургоны и бронированный транспорт. В текущем году этот тренд продолжается, и региональный автопарк «Спецсвязи» в Сибири продолжает расти.

Что касается кадрового состава компании, здесь тоже есть свои перемены. Согласно заявлению Зайцева, в компании идет активный подбор кандидатов с учетом необходимых для работы знаний и умений, физподготовки, несудимости и прочих важных параметров, поскольку приходится иметь дело с отправлениями высокой важности и особой ценности.

«Нам важно в интересах наших клиентов безопасно, надежно, качественно и в срок доставлять отправления из точки A в точку B. Поэтому к нам идут и работают профессиональные кадры с высоким уровнем ответственности», — рассказал эксперт.

Также он отметил, что для решения вопроса с нехваткой водителей нужно популяризировать эту специальность.

«Мы действуем в рамках общей стратегии развития ФГУП ГЦСС. Это стратегия дальнейшего поступательного развития, наращивания доли на всех рынках нашего присутствия», — заявил руководитель сибирского филиала «Спецсвязи».

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