«Спецсвязь» к началу 2024 года двукратно нарастила прибыль в Сибири

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Updated Сегодня, 06:09
На территории Новосибирской области и региона в целом фиксируется значительный рост запросов на автомобильные грузоперевозки. В частности, в минувшем году «Спецсвязь» осуществила доставку множества экспонатов внутри Сибирского региона. Кроме того, ведомство перевозило объекты культурного наследия в столицу региона из Санкт-Петербурга. Длина маршрута составила 4 000 км.
По итогам прошлого года сибирским филиалом «Спецсвязи» были достигнуты отличные результаты: чистая прибыль выросла вдвое, а выручка увеличилась на треть, информирует nsk.kp.ru.
В то же время предприятие не перестает выполнять ключевую уставную задачу по доставке секретных отправлений. Показатели демонстрируют рост практически по всем главным направлениям деятельности: перевозкам опасных и коммерческих грузов, денежной наличности и драгметаллов, а также экспресс-отправлений. По словам Зайцева, ведомство участвовало и в перевозке документации ЦИК в период президентских выборов. Готовиться к этому начали еще в конце 2023 года.
«Практически за полгода была проделана большая работа, по итогам которой мы доставили бланки для голосования и дополнительную выборную литературу в целости в соответствии со всеми договоренностями. Вся необходимая документация нами была доставлена также в отдаленные и труднодоступные пункты Алтайского и Красноярского края», — заявил он.
Кроме того, Зайцев подчеркнул, что в связи с уходом с рынка зарубежных компаний и возросшим объемом перевозок в минувшем году «Спецсвязь» расширила свой транспортный парк — в распоряжении компании теперь есть новые тягачи, фургоны и бронированный транспорт. В текущем году этот тренд продолжается, и региональный автопарк «Спецсвязи» в Сибири продолжает расти.
Что касается кадрового состава компании, здесь тоже есть свои перемены. Согласно заявлению Зайцева, в компании идет активный подбор кандидатов с учетом необходимых для работы знаний и умений, физподготовки, несудимости и прочих важных параметров, поскольку приходится иметь дело с отправлениями высокой важности и особой ценности.
«Нам важно в интересах наших клиентов безопасно, надежно, качественно и в срок доставлять отправления из точки A в точку B. Поэтому к нам идут и работают профессиональные кадры с высоким уровнем ответственности», — рассказал эксперт.
Также он отметил, что для решения вопроса с нехваткой водителей нужно популяризировать эту специальность.
«Мы действуем в рамках общей стратегии развития ФГУП ГЦСС. Это стратегия дальнейшего поступательного развития, наращивания доли на всех рынках нашего присутствия», — заявил руководитель сибирского филиала «Спецсвязи».