Советы шопоголикам: Как бороться с привычкой скупать все подряд

Во время покупки человек получает нечто желаемое, и в кровь выбрасывается дофамин, вызывая приятное ощущение и на время избавляя от стресса. Для того чтобы это повторить, человек вновь посещает магазин, но при этом игнорирует свои реальные проблемы, вызывающие у него чувство тревоги, пишет NEWIA.