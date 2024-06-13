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Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

Советы шопоголикам: Как бороться с привычкой скупать все подряд

Советы шопоголикам: Как бороться с привычкой скупать все подряд

13 июня 2024, 18:14
Фото: Изображение Midjourney
За привычкой не раздумывая тратить деньги всегда кроются определенные причины. Многие наши сограждане страдают зависимостью от покупок и от чувства удовлетворения, появляющегося во время шопинга. О том, как преодолеть это нежелательное пристрастие, — в нашем материале.

Несмотря на то, что спонтанные покупки на первый взгляд кажутся довольно безобидными, в итоге они приводят к ухудшению финансового состояния.

Во время покупки человек получает нечто желаемое, и в кровь выбрасывается дофамин, вызывая приятное ощущение и на время избавляя от стресса. Для того чтобы это повторить, человек вновь посещает магазин, но при этом игнорирует свои реальные проблемы, вызывающие у него чувство тревоги, пишет NEWIA.

Таким образом, попытки делать покупки для снятия стресса при неумеренных тратах впоследствии становятся причиной еще большего стресса.

Покупки могут временно притуплять и состояние депрессии, но заболевание при этом не перестает прогрессировать.

Зачастую шопоголизм развивается постепенно у людей, желающих быть «не хуже других». Однако пытаться поднять самооценку при помощи вороха одежды — не самая перспективная затея.

Иногда процесс покупки может создавать иллюзию контроля своей жизни. Но не стоит при этом забывать, что иллюзия таковой и остается и что вашим расходам также необходим контроль.

Одинокие люди тоже нередко утешают себя при помощи покупок. При этом чувство от повышения уровня дофамина после приобретения желаемой вещи может перерасти в зависимость, если потребность в общении так и не будет удовлетворена.

Чтобы справиться с пагубной привычкой, шопоголикам рекомендуется:

  1. Составлять предварительный план покупок необходимых вещей и стараться ему следовать.
  1. Иметь при себе небольшую сумму наличных, а пластиковые карты, особенно кредитки, оставлять дома.
  1. Завести тетрадь или электронный документ для учета доходов и расходов. Последние следует еженедельно сверять с ранее составленным планом покупок.
  1. Игнорировать скидки, когда они не касаются действительно необходимой вам вещи.
  1. Перед покупкой следует хорошо подумать. Если это онлайн-магазин, можно оставить товар в корзине и вернуться к нему через пару дней. Спустя некоторое время импульс утихает, а ранее понравившаяся вещь кажется не такой уж и нужной.
#Покупки#Шопинг#Покупатель#Все материалы авторов
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