Советы шопоголикам: Как бороться с привычкой скупать все подряд

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Несмотря на то, что спонтанные покупки на первый взгляд кажутся довольно безобидными, в итоге они приводят к ухудшению финансового состояния.
Во время покупки человек получает нечто желаемое, и в кровь выбрасывается дофамин, вызывая приятное ощущение и на время избавляя от стресса. Для того чтобы это повторить, человек вновь посещает магазин, но при этом игнорирует свои реальные проблемы, вызывающие у него чувство тревоги, пишет NEWIA.
Таким образом, попытки делать покупки для снятия стресса при неумеренных тратах впоследствии становятся причиной еще большего стресса.
Покупки могут временно притуплять и состояние депрессии, но заболевание при этом не перестает прогрессировать.
Зачастую шопоголизм развивается постепенно у людей, желающих быть «не хуже других». Однако пытаться поднять самооценку при помощи вороха одежды — не самая перспективная затея.
Иногда процесс покупки может создавать иллюзию контроля своей жизни. Но не стоит при этом забывать, что иллюзия таковой и остается и что вашим расходам также необходим контроль.
Одинокие люди тоже нередко утешают себя при помощи покупок. При этом чувство от повышения уровня дофамина после приобретения желаемой вещи может перерасти в зависимость, если потребность в общении так и не будет удовлетворена.
Чтобы справиться с пагубной привычкой, шопоголикам рекомендуется: