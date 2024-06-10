В России объем потребительских кредитов может увеличиться на 100 млрд рублей в месяц

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
На данный момент максимальная сумма, при которой можно применять модельный подход, составляет 1 миллион рублей, пишет uralpolit.ru со ссылкой на «Ъ». Участники рынка предлагали ЦБ увеличить этот порог до 4 миллионов рублей, однако в Центробанке решили не делать такого резкого увеличения. Это нововведение также может стимулировать финансовые организации к более быстрому внедрению метода определения предела кредитования.
Изменения затронут 16% выдачи наличных займов и 3% выдачи кредитных карт. Ожидается, что новый предельный размер сможет покрыть почти все (86%) выданные кредиты наличными и большую часть (98%) выданных кредитных карт.