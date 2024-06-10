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Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

В России объем потребительских кредитов может увеличиться на 100 млрд рублей в месяц

10 июня 2024, 17:37
В Центральном банке планируют в два раза увеличить предельный размер кредитования, при котором для расчета доходов будущего заемщика можно будет использовать модельный подход. Это изменение может привести к увеличению объема выданных потребительских кредитов на 100 миллиардов рублей ежемесячно.

На данный момент максимальная сумма, при которой можно применять модельный подход, составляет 1 миллион рублей, пишет uralpolit.ru со ссылкой на «Ъ». Участники рынка предлагали ЦБ увеличить этот порог до 4 миллионов рублей, однако в Центробанке решили не делать такого резкого увеличения. Это нововведение также может стимулировать финансовые организации к более быстрому внедрению метода определения предела кредитования.

Изменения затронут 16% выдачи наличных займов и 3% выдачи кредитных карт. Ожидается, что новый предельный размер сможет покрыть почти все (86%) выданные кредиты наличными и большую часть (98%) выданных кредитных карт.

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