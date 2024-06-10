В России объем потребительских кредитов может увеличиться на 100 млрд рублей в месяц

На данный момент максимальная сумма, при которой можно применять модельный подход, составляет 1 миллион рублей, пишет uralpolit.ru со ссылкой на «Ъ». Участники рынка предлагали ЦБ увеличить этот порог до 4 миллионов рублей, однако в Центробанке решили не делать такого резкого увеличения. Это нововведение также может стимулировать финансовые организации к более быстрому внедрению метода определения предела кредитования.