Москва делится опытом применения устойчивого развития на форуме «Деловой двадцатки»

«Москва может показать, насколько комфортным может быть мегаполис с точки зрения присутствия в нем бизнеса, и не только локального, но и международного», — подчеркнул Черёмин. Он также отметил, что в столице продолжают успешно работать компании из США, Италии, Франции и других стран, что способствует формированию благоприятного инвестиционного климата. На сегодняшний день Москва активно взаимодействует с более чем 100 странами по всему миру.