Москва делится опытом применения устойчивого развития на форуме «Деловой двадцатки»

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
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Updated Сегодня, 17:17
Сергей Черёмин, глава ДВМС Москвы, стал участником Регионального консультативного форума «Деловой двадцатки» (B20) «Инклюзивный рост для устойчивого будущего», где он акцентировал внимание на том, что столица России в своем развитии опирается на принципы устойчивого развития во всех ключевых сферах (образование, здравоохранение, транспорт, строительство, развитие социальной сферы, цифровизация, кадровая политика). Черёмин отметил, что для успешного роста мегаполиса необходимо обеспечить разнообразие источников пополнения городского бюджета. Если в 2010 году Москва была зависима от доходов нефтегазового и ресурсодобывающего секторов почти на 40%, то сегодня этот показатель снизился до 4,5%. Российская столица готова поделиться своим успешным опытом.
«Москва может показать, насколько комфортным может быть мегаполис с точки зрения присутствия в нем бизнеса, и не только локального, но и международного», — подчеркнул Черёмин. Он также отметил, что в столице продолжают успешно работать компании из США, Италии, Франции и других стран, что способствует формированию благоприятного инвестиционного климата. На сегодняшний день Москва активно взаимодействует с более чем 100 странами по всему миру.
Учитывая прогнозы международных организаций дальнейшего роста городского населения, мегаполисам необходимо выработать общую позицию относительно своего развития в условиях глобализации. Межгородское сотрудничество выходит на принципиально новый уровень, и Москва активно ищет новых партнеров, готовых к обмену опытом и лучшими практиками. Сергей Черёмин подчеркнул особую важность для столицы комплексного диалога в рамках многосторонних институтов международного сотрудничества. Москва активно участвует в выработке рекомендаций для стран «Группы двадцати» (G20), принимала участие в форумах B20 и U20, а также планирует и далее активно вовлекаться в деятельность G20.