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Visa представила новую цифровую карту на принципе одного нажатия

Visa представила новую цифровую карту на принципе одного нажатия

28 мая 2024, 08:37
Фото: 1MI
Рынок безналичных платежей продолжает расти и развиваться. Платежные системы работают над созданием новых технологических преимуществ. Так, в мае корпорация Visa презентовала новое поколение банковских карт.

Как передает newkhakasiya.online, первая особенность новинки в том, что она позволяет использовать несколько способов оплаты для одной карты. Пользователь может переключаться между кредитным счетом и дебетовым или же оплачивать покупки с помощью бонусов. Новая карта, по сути, превращает смартфон в кассовый аппарат с возможностью верификации личности при помощи биометрии (сканирования лица или отпечатков пальцев). То есть повышена безопасность при совершении покупок

Также компания сейчас тестирует еще одну защитную технологию, которая помогает избежать более половины случаев мошенничества.

Довольно давно Visa повышает безопасность платежей путем их токенизации — замены конфиденциальных данных о счетах токенами. Теперь пользователь может видеть, куда передаются его данные, и отозвать доступ к ним.

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