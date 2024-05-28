Visa представила новую цифровую карту на принципе одного нажатия

Как передает newkhakasiya.online, первая особенность новинки в том, что она позволяет использовать несколько способов оплаты для одной карты. Пользователь может переключаться между кредитным счетом и дебетовым или же оплачивать покупки с помощью бонусов. Новая карта, по сути, превращает смартфон в кассовый аппарат с возможностью верификации личности при помощи биометрии (сканирования лица или отпечатков пальцев). То есть повышена безопасность при совершении покупок