В России зарегистрировали более 6,5 млн малых и средних предприятий

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В течение текущего года сохраняется тенденция прошлых лет к увеличению количества предпринимателей: так, даже в 2023 году число субъектов МСП составило 6,35 млн, став больше на 5,9% по сравнению с 2022 годом, пишут iz.ru.
Такой прирост прокомментировал зампред российского правительства Александр Новак. Он указывает на то, что обсуждаемый сектор экономики смог преодолеть последствия санкционного давления последних лет. Оправиться от такого шока в том числе помогла реализация комплекса мер поддержки сектора МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», одобренного главой государства. Сформированная властями система основана на адресности оказываемой поддержки и контроле за ее реализацией на уровне субъектов РФ. Такие действия помогают развивать важные для государства сферы и адаптировать предлагаемые меры, опираясь на их эффективность и возникающие вызовы.
Примечательно, что почти половина появившихся в этом году субъектов малого и среднего бизнеса трудится в сферах розничной и оптовой торговли (38,2%), перевозках (7,8%) и строительстве (5,9%).
По словам главы Министерства экономического развития РФ Максима Решетникова, к 10 мая в реестре МСП было зарегистрировано около 2,34 миллиона юрлиц, из которых на долю микропредприятий приходится 2,14 млн единиц, малых — 184 тысячи и средних предприятий — 18 тысяч. Примечательно, что индивидуальных предпринимателей в России больше почти вдвое — 4,2 миллиона единиц.
Максимальное количество организаций МСП сосредоточено в столице — свой бизнес в Москве открыли 927 тысяч предпринимателей, вдвое меньше — в Подмосковье. Замыкает топ-3 Северная столица — 377 тысяч бизнесменов. На четвертом месте такого перечня располагается Краснодарский край с результатом 306 тысяч МСП, на пятом — Свердловская область (почти 214 тысяч).
«Сегодня малый и средний бизнес является полноценным участником национальной экономики, обеспечивая импортозамещение, развивая производство, создавая новые рабочие места. В 2023 году доля кредитов МСП в общем объеме кредитования достигла 21%. Для сравнения — в 2020 году этот показатель составлял только 10%. При этом в количестве кредитов МСП выросли почти в 2 раза (на 72%), и по итогам 2023 года на них пришлось 92% всех выданных кредитов. Это говорит о том, что малый и средний бизнес стремится к развитию и масштабированию», — рассказал об успехах отрасли глава Корпорации МСП Александр Исаевич.