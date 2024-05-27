В России зарегистрировали более 6,5 млн малых и средних предприятий

«Сегодня малый и средний бизнес является полноценным участником национальной экономики, обеспечивая импортозамещение, развивая производство, создавая новые рабочие места. В 2023 году доля кредитов МСП в общем объеме кредитования достигла 21%. Для сравнения — в 2020 году этот показатель составлял только 10%. При этом в количестве кредитов МСП выросли почти в 2 раза (на 72%), и по итогам 2023 года на них пришлось 92% всех выданных кредитов. Это говорит о том, что малый и средний бизнес стремится к развитию и масштабированию», — рассказал об успехах отрасли глава Корпорации МСП Александр Исаевич.