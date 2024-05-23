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В Москвы запретили строить дома с очень маленькими квартирами

В Москвы запретили строить дома с очень маленькими квартирами

23 мая 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney
Московские власти запретили возводить новостройки с квартирами менее 28 квадратных метров. Соответствующее письмо с таким требованием разослала Москомэкспертиза.

Как пишет newkhakasiya.online, для двухкомнатных квартир ограничение составляет 44 квадратных метра. Власти заявили, что будут контролировать соблюдение нового требования. Стоит отметить, что оно не касается проектов, которые уже получили разрешение.

И хотя такую инициативу можно назвать положительной, все же люди покупали однушки и квартиры-студии не для комфорта, просто это единственное жилье, которое они могли себе позволить. В Москве рост цен на жилье значительно опережает инфляцию.

#Общество
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