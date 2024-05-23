В Москвы запретили строить дома с очень маленькими квартирами

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Как пишет newkhakasiya.online, для двухкомнатных квартир ограничение составляет 44 квадратных метра. Власти заявили, что будут контролировать соблюдение нового требования. Стоит отметить, что оно не касается проектов, которые уже получили разрешение.
И хотя такую инициативу можно назвать положительной, все же люди покупали однушки и квартиры-студии не для комфорта, просто это единственное жилье, которое они могли себе позволить. В Москве рост цен на жилье значительно опережает инфляцию.