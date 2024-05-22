«Атомайз» анонсировал первую образовательную программу по ЦФА

Тем временем в России уже начала работу токенизационная платформа «Атомайз». Она лидирует на рынке ЦФА («Атомайз» лидирует в рэнкинге Cbonds по количеству выпусков по итогам 2023 года). Директор по продуктам «Атомайз» Павел Сидоркин анонсировал первое профессиональное бизнес-образование в сфере цифровых прав — это учеба в «Академии ЦФА». Достигнув определенной степени технической зрелости и «накопив инновации в рамках разных модификаций продуктов», «Атомайз» предложила собственную образовательную программу. Сегодня она ориентируется на профессиональное сообщество, представленное корпоративными клиентами, но привлекает и физических лиц.