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«Атомайз» анонсировал первую образовательную программу по ЦФА

«Атомайз» анонсировал первую образовательную программу по ЦФА

22 мая 2024, 18:19
Фото: 1MI
Использование технологий блокчейна на благо общества в научной, деловой и государственной сферах рассмотрели на круглом столе, организованном в эту среду, 22 мая, на площадке Общественной палаты РФ.

Участники мероприятия, организованного комиссией ОП РФ по развитию высшего образования и науки, научным проектом «Ломоносов» и научно-исследовательским центром «Академия 2030», отметили потенциал блокчейна, исследуя примеры успешных практик. Об этом информируют «Новые известия».

Интерес к блокчейн-технологиям проявляет государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков высоко оценил деятельность платформы «Атомайз» и Альфа-Банка по развитию рынка ЦФА в России и рассказал, что госкорпорация заинтересована в цифровых финансовых активах, «простых кейсах их использования». Речь идет о финансировании проектов через ЦФА — крупных и венчурных, в том числе с привлечением средств населения, которые не инвестируются активно, а «лежат под подушкой».

Тем временем в России уже начала работу токенизационная платформа «Атомайз». Она лидирует на рынке ЦФА («Атомайз» лидирует в рэнкинге Cbonds по количеству выпусков по итогам 2023 года). Директор по продуктам «Атомайз» Павел Сидоркин анонсировал первое профессиональное бизнес-образование в сфере цифровых прав — это учеба в «Академии ЦФА». Достигнув определенной степени технической зрелости и «накопив инновации в рамках разных модификаций продуктов», «Атомайз» предложила собственную образовательную программу. Сегодня она ориентируется на профессиональное сообщество, представленное корпоративными клиентами, но привлекает и физических лиц.

Переходя к позитивным кейсам рынка, генеральный директор компании «Цифровые активы» Максим Трофимов рассказал о программе «Цифровой инвестор» для «Норникеля». Если работники предприятия владеют ЦФА, привязанными к стоимости акций компании, у них появляется возможность получения регулярного дохода. Спикер указал на образовательную составляющую: «Норникель» и «Цифровые активы» ведут просветительскую работу, раскрывая сотрудникам суть использования цифровых активов и основы цифровой грамотности.

#Общество
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