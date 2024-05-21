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Власти ХМАО будут оповещать всех жителей, попадающих в зону подтопления

21 мая 2024, 18:39
Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поручил провести подомовое оповещение среди югорчан о возможном наводнении.

В настоящее время в трех муниципалитетах региона — Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганском районе — действуют режимы повышенной готовности из-за наводнений. В Сургуте река Черная затопила 23 участка на территории жилищного кооператива «Газовик», а в Нефтеюганском районе — несколько земельных участков при реке Вандрас. Об этом пишет uralpolit.ru со ссылкой на ТАСС.

«Уже сейчас необходимо начинать обходы по домам во всех населенных пунктах, где есть угроза и риск подтопления. Граждан нужно предупредить о грядущем стихийном бедствии и предложить помощь при эвакуации», — приводит издание слова Якушева.

Он попросил заранее подготовиться к эвакуационным мероприятиям и укреплению гидротехнических сооружений, а также проверить временные точки размещения.

Пик наводнения в регионе ожидается в следующем месяце.

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