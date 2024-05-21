Власти ХМАО будут оповещать всех жителей, попадающих в зону подтопления

В настоящее время в трех муниципалитетах региона — Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганском районе — действуют режимы повышенной готовности из-за наводнений. В Сургуте река Черная затопила 23 участка на территории жилищного кооператива «Газовик», а в Нефтеюганском районе — несколько земельных участков при реке Вандрас. Об этом пишет uralpolit.ru со ссылкой на ТАСС.