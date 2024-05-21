Власти ХМАО будут оповещать всех жителей, попадающих в зону подтопления

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
В настоящее время в трех муниципалитетах региона — Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганском районе — действуют режимы повышенной готовности из-за наводнений. В Сургуте река Черная затопила 23 участка на территории жилищного кооператива «Газовик», а в Нефтеюганском районе — несколько земельных участков при реке Вандрас. Об этом пишет uralpolit.ru со ссылкой на ТАСС.
«Уже сейчас необходимо начинать обходы по домам во всех населенных пунктах, где есть угроза и риск подтопления. Граждан нужно предупредить о грядущем стихийном бедствии и предложить помощь при эвакуации», — приводит издание слова Якушева.
Он попросил заранее подготовиться к эвакуационным мероприятиям и укреплению гидротехнических сооружений, а также проверить временные точки размещения.
Пик наводнения в регионе ожидается в следующем месяце.