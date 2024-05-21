На рынке появится новый Lamborghini с V8-двигателем на 10 тысяч оборотов

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Поклонники марки Lamborghini были раздосадованы, узнав, что компания собирается отказаться от 5,2-литрового V10 модели Huracan. Но выяснилось, что итальянский бренд способен удивлять — четырехлитровый двигатель-гибрид новинки V8 имеет три мотора и предельную мощность 789 л. с.
По утверждению представителей бренда, рекордных оборотов удалось достичь посредством применения вращающегося узла повышенной легкости с шатунами из титана с жесткими последователями. Эти детали намного легче, если сравнивать их с привычными толкателями. Благодаря такому решению новая модель 634 будет звучать, как Ferrari, пишет newkhakasiya.online.