На рынке появится новый Lamborghini с V8-двигателем на 10 тысяч оборотов

По утверждению представителей бренда, рекордных оборотов удалось достичь посредством применения вращающегося узла повышенной легкости с шатунами из титана с жесткими последователями. Эти детали намного легче, если сравнивать их с привычными толкателями. Благодаря такому решению новая модель 634 будет звучать, как Ferrari, пишет newkhakasiya.online.