Стоит ли видеть угрозу в массовом извержении вулканов

Как пишет newkhakasiya.online, данная стихия может представлять опасность только для тех, кто проживает на склонах вулканов или поблизости. Кроме того, ученые обеспокоены, что следующее извержение вулкана в Исландии может пойти по тому же сценарию, что и на вулкане Лаки в 1783 году, когда мощнейшее излияние лавы сопровождали выбросы токсичного газа. Известно, что этот газ достиг не только Европы и восточной части Северной Америки, но и добрался до территории Египта и, вероятно, Индии. На своем пути ядовитое облако не только отравляло воздух, но и вызывало голод.