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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Стоит ли видеть угрозу в массовом извержении вулканов

Стоит ли видеть угрозу в массовом извержении вулканов

17 мая 2024, 18:04
Фото: Изображение Midjourney
То, что активность вулканов растет по всему миру, сложно не заметить: новости об их извержениях поступают со всех концов света. Но стоит ли человечеству волноваться?

По данным sciencefocus.com, помимо проснувшихся вулканов Европы, зафиксированы извержения еще 45 вулканов на планете. По словам экспертов, их активность невелика и представляет собой взрывы незначительной силы, извержения лавы и формирование небольших пирокластических потоков.

Как пишет newkhakasiya.online, данная стихия может представлять опасность только для тех, кто проживает на склонах вулканов или поблизости. Кроме того, ученые обеспокоены, что следующее извержение вулкана в Исландии может пойти по тому же сценарию, что и на вулкане Лаки в 1783 году, когда мощнейшее излияние лавы сопровождали выбросы токсичного газа. Известно, что этот газ достиг не только Европы и восточной части Северной Америки, но и добрался до территории Египта и, вероятно, Индии. На своем пути ядовитое облако не только отравляло воздух, но и вызывало голод.

Специалисты не предвидят опасной вулканической активности в других частях Земли, но людям всегда следует быть готовыми к неожиданностям.

#Общество
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