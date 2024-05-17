Стоит ли видеть угрозу в массовом извержении вулканов

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
По данным sciencefocus.com, помимо проснувшихся вулканов Европы, зафиксированы извержения еще 45 вулканов на планете. По словам экспертов, их активность невелика и представляет собой взрывы незначительной силы, извержения лавы и формирование небольших пирокластических потоков.
Как пишет newkhakasiya.online, данная стихия может представлять опасность только для тех, кто проживает на склонах вулканов или поблизости. Кроме того, ученые обеспокоены, что следующее извержение вулкана в Исландии может пойти по тому же сценарию, что и на вулкане Лаки в 1783 году, когда мощнейшее излияние лавы сопровождали выбросы токсичного газа. Известно, что этот газ достиг не только Европы и восточной части Северной Америки, но и добрался до территории Египта и, вероятно, Индии. На своем пути ядовитое облако не только отравляло воздух, но и вызывало голод.
Специалисты не предвидят опасной вулканической активности в других частях Земли, но людям всегда следует быть готовыми к неожиданностям.