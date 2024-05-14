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Реестр утилизаторов пополнило первое предприятие сферы ЦБП — ПЦБК

Реестр утилизаторов пополнило первое предприятие сферы ЦБП — ПЦБК

14 мая 2024, 09:55
Фото: Пресс-служба ПЦБК
Реестр юридических лиц, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров, пополнило ООО «Прикамский картон» (группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания»). Уведомление об этом компания получила восьмого мая от центрального аппарата Росприроднадзора.

Как сообщается, внесение компании в данный реестр позволяет организации осуществлять деятельность по переработке картонно-бумажных отходов в рамках обновленного механизма расширенной ответственности производителей (РОП), пишет properm.ru.

Благодаря тому, что 1 января 2024 года в стране вступили в силу изменения экологического законодательства в части РОП, производители упаковки должны обеспечивать сбор и переработку отходов выпущенной упаковки. Примечательно, что это требование любое предприятие может выполнять либо самостоятельно, либо заплатив в бюджет экосбор, либо заключив договор с предприятием-утилизатором. Основное условие — осуществлять утилизацию отходов в рамках РОП могут только предприятия из реестра утилизаторов.

К соблюдению новых требований законодательства подключилась и группа предприятий «ПЦБК» — интегрированная компания с полным циклом производства от переработки сырья до выпуска готовой продукции. В настоящее время ПЦБК имеет возможность утилизировать около 300 тыс. тонн макулатуры в год. Компания входит в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофроупаковки в РФ.

В апреле предприятие ООО «Прикамский картон» (ГП «ПЦБК») направило необходимые документы в Росприроднадзор на включение в реестр утилизаторов. В конце того же месяца представители надзорного ведомства и ППК «Российский экологический оператор» осмотрели производство предприятия на предмет соответствия производственных мощностей, а также ознакомились с оборудованием и технологической цепочкой.

В итоге Росприроднадзор принял решение о включении ООО «Прикамский картон» в реестр утилизаторов. Данное действие позволило компании стать первым предприятием целлюлозно-бумажной промышленности, внесенным в этот реестр.

Генеральный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», представитель ПЦБК Андрей Гурьянов отметил, что ПЦБК осуществляет деятельность по принципам экономики замкнутого цикла, является вертикально интегрированным предприятием и крупнейшим переработчиком макулатуры в стране.

По его словам, чтобы стать полноправным участником механизма РОП, компании необходимо было попасть в реестр утилизаторов. Данная мера позволяет компании самостоятельно выполнять нормативы утилизации, а также оказывать услуги по переработке бумажных отходов, помогая другим компаниям в выполнении нормативов.

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