Реестр утилизаторов пополнило первое предприятие сферы ЦБП — ПЦБК

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Как сообщается, внесение компании в данный реестр позволяет организации осуществлять деятельность по переработке картонно-бумажных отходов в рамках обновленного механизма расширенной ответственности производителей (РОП), пишет properm.ru.
Благодаря тому, что 1 января 2024 года в стране вступили в силу изменения экологического законодательства в части РОП, производители упаковки должны обеспечивать сбор и переработку отходов выпущенной упаковки. Примечательно, что это требование любое предприятие может выполнять либо самостоятельно, либо заплатив в бюджет экосбор, либо заключив договор с предприятием-утилизатором. Основное условие — осуществлять утилизацию отходов в рамках РОП могут только предприятия из реестра утилизаторов.
К соблюдению новых требований законодательства подключилась и группа предприятий «ПЦБК» — интегрированная компания с полным циклом производства от переработки сырья до выпуска готовой продукции. В настоящее время ПЦБК имеет возможность утилизировать около 300 тыс. тонн макулатуры в год. Компания входит в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофроупаковки в РФ.
В апреле предприятие ООО «Прикамский картон» (ГП «ПЦБК») направило необходимые документы в Росприроднадзор на включение в реестр утилизаторов. В конце того же месяца представители надзорного ведомства и ППК «Российский экологический оператор» осмотрели производство предприятия на предмет соответствия производственных мощностей, а также ознакомились с оборудованием и технологической цепочкой.
В итоге Росприроднадзор принял решение о включении ООО «Прикамский картон» в реестр утилизаторов. Данное действие позволило компании стать первым предприятием целлюлозно-бумажной промышленности, внесенным в этот реестр.
Генеральный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», представитель ПЦБК Андрей Гурьянов отметил, что ПЦБК осуществляет деятельность по принципам экономики замкнутого цикла, является вертикально интегрированным предприятием и крупнейшим переработчиком макулатуры в стране.
По его словам, чтобы стать полноправным участником механизма РОП, компании необходимо было попасть в реестр утилизаторов. Данная мера позволяет компании самостоятельно выполнять нормативы утилизации, а также оказывать услуги по переработке бумажных отходов, помогая другим компаниям в выполнении нормативов.