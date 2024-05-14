Реестр утилизаторов пополнило первое предприятие сферы ЦБП — ПЦБК

Благодаря тому, что 1 января 2024 года в стране вступили в силу изменения экологического законодательства в части РОП, производители упаковки должны обеспечивать сбор и переработку отходов выпущенной упаковки. Примечательно, что это требование любое предприятие может выполнять либо самостоятельно, либо заплатив в бюджет экосбор, либо заключив договор с предприятием-утилизатором. Основное условие — осуществлять утилизацию отходов в рамках РОП могут только предприятия из реестра утилизаторов.