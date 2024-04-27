МИД РФ провел презентацию ПМЭФ-2024

Замдиректора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков указал, что мероприятие такого формата является удобным инструментом для представителей бизнеса, позволяющим находить новые направления развития. Более того, это еще и площадка для диалога с иностранными предпринимателями, которые планируют вести свой бизнес в России, а также для общения предпринимателей из разных континентов. Он также отметил, что ПМЭФ ежегодно совершенствует инфраструктуру, чтобы площадка была максимально эффективна и удобна с точки зрения заключения договоренностей.