МИД РФ провел презентацию ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что ПМЭФ является одним из главных экономических событий в РФ, которое пройдет в Северной столице уже в 27-й раз. Об этом пишет newsnn.ru.
Во время презентации он рассказал, что члены иностранных делегаций из стран, для которых не действует безвизовый режим с РФ, могут воспользоваться ускоренным форматом получения визы. Для этого необходимо обратиться в российское консульское учреждение с приглашением от оргкомитета ПМЭФ.
Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев указал, что в рамках ПМЭФ бизнес имеет возможность обсуждать текущие деловые стратегии — экономические и политические, а также экологические. По его мнению, в настоящее время экологическая повестка важна для политиков и бизнесменов, поскольку необходимо беречь планету.
Он добавил, что ПМЭФ занимает одно из ключевых мест календаря Фонда Росконгресс — социально ориентированного нефинансового института развития, который проводит мероприятия с политической и экономической повесткой. Стуглев подчеркнул, что организаторы стараются сопровождать каждое подобное мероприятия спортивными и культурными событиями, чтобы участникам было легче устанавливать более крепкие отношения.
Приглашение на ПМЭФ можно скачать в едином личном кабинете на сайте форума. Там же размещена подробная информация об оформлении приглашения для въезжающих из иностранных государств.
Замдиректора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков указал, что мероприятие такого формата является удобным инструментом для представителей бизнеса, позволяющим находить новые направления развития. Более того, это еще и площадка для диалога с иностранными предпринимателями, которые планируют вести свой бизнес в России, а также для общения предпринимателей из разных континентов. Он также отметил, что ПМЭФ ежегодно совершенствует инфраструктуру, чтобы площадка была максимально эффективна и удобна с точки зрения заключения договоренностей.
В Фонде Росконгресс сообщили, что 27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Информационным партнером мероприятия выступит медиахолдинг 1MI.