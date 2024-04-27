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Published Сегодня, 19:17

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Updated Сегодня, 19:22

Эксперт рассказал, почему рост зарплат не сможет усилить инфляцию в России

27 апреля 2024, 19:17
После теракта в «Крокус Сити Холле» многие мигранты покинули РФ, что привело к нехватке работников во многих отраслях. Работодателям пришлось привлекать россиян на освободившиеся места и повышать им зарплаты.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина выразила свою точку зрения на эту ситуацию, отметив, что повышение зарплат для россиян может привести к нехватке товаров и услуг. В результате возможно увеличение инфляции, и чтобы этого избежать, регулятору нужно будет ограничить чрезмерный спрос.

Директор федерального методического центра по финансовой грамотности Денис Перепелица поделился своим мнением о последствиях этой ситуации в будущем.

«Формально можно согласиться с Эльвирой Набиуллиной. Увеличение зарплат действительно приводит к росту денежной массы и, как следствие, к увеличению спроса, что может привести к росту цен. Однако, следует отметить, что увеличение потребительской активности также стимулирует рост производства», — подчеркнул эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Повышение объема производства товаров, по словам Перепелицы, приводит к созданию новых рабочих мест и увеличению товарооборота. Все это компенсирует возможную инфляцию.

«Поэтому в среднесрочной перспективе при наличии государственной поддержки для производителей повышение зарплат в реальном выражении, скорее всего, не окажет значительного влияния на инфляцию», — заключил эксперт.

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