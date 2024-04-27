Эксперт рассказал, почему рост зарплат не сможет усилить инфляцию в России

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина выразила свою точку зрения на эту ситуацию, отметив, что повышение зарплат для россиян может привести к нехватке товаров и услуг. В результате возможно увеличение инфляции, и чтобы этого избежать, регулятору нужно будет ограничить чрезмерный спрос.