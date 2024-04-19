Москва и Казань вошли в тройку лидеров по бронированию отелей на майские праздники

В целом спрос на отели и другие виды размещения на майские праздники вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Кроме Санкт-Петербурга, наиболее популярными направлениями оказались Москва и Казань. Вместе эти три города занимают около трети всех бронирований на майские праздники. Об этом сообщили «Известиям» аналитики сервисов МТС Travel и Bronevik.com.