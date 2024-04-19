Москва и Казань вошли в тройку лидеров по бронированию отелей на майские праздники

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В целом спрос на отели и другие виды размещения на майские праздники вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Кроме Санкт-Петербурга, наиболее популярными направлениями оказались Москва и Казань. Вместе эти три города занимают около трети всех бронирований на майские праздники. Об этом сообщили «Известиям» аналитики сервисов МТС Travel и Bronevik.com.
Некоторые города укрепили свои позиции в рейтинге популярности. Например, Москва обошла Казань и заняла второе место, а Калининград и Тула также поднялись в рейтинге.
Средняя стоимость проживания в России в майские праздники увеличилась на 10% и составила 5400 рублей в сутки. Самым доступным туристическим городом оказался Краснодар, где цена за ночь составляла 3,6 тыс. рублей. Второе место по стоимости размещения заняла Самара, а тройку замыкает Владикавказ.
Бронирование жилья на майские праздники происходило в среднем за два месяца до выезда. Туристы стремятся забронировать жилье заранее, чтобы получить более выгодные цены. На данный момент количество бронирований на майские праздники составляет около 40% от прошлогодних бронирований.