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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Москва и Казань вошли в тройку лидеров по бронированию отелей на майские праздники

19 апреля 2024, 12:25
Выяснилось, что большинство россиян выбрало Санкт-Петербург в качестве внутреннего направления, а за границей чаще всего путешественники выбирали Белоруссию.

В целом спрос на отели и другие виды размещения на майские праздники вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Кроме Санкт-Петербурга, наиболее популярными направлениями оказались Москва и Казань. Вместе эти три города занимают около трети всех бронирований на майские праздники. Об этом сообщили «Известиям» аналитики сервисов МТС Travel и Bronevik.com.

Некоторые города укрепили свои позиции в рейтинге популярности. Например, Москва обошла Казань и заняла второе место, а Калининград и Тула также поднялись в рейтинге.

Средняя стоимость проживания в России в майские праздники увеличилась на 10% и составила 5400 рублей в сутки. Самым доступным туристическим городом оказался Краснодар, где цена за ночь составляла 3,6 тыс. рублей. Второе место по стоимости размещения заняла Самара, а тройку замыкает Владикавказ.

Бронирование жилья на майские праздники происходило в среднем за два месяца до выезда. Туристы стремятся забронировать жилье заранее, чтобы получить более выгодные цены. На данный момент количество бронирований на майские праздники составляет около 40% от прошлогодних бронирований.

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