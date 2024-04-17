Эксперт рассказала о заболеваниях, которые переносят клещи

Клещевой энцефалит — это очень опасная инфекция. Смертность от нее составляет от 1-2% до 25%. Клещ может передать эту инфекцию через слюну в течение нескольких минут после укуса. Даже если клещ был удален сразу, заражение все равно может произойти. В России вирус клещевого энцефалита распространен только в некоторых регионах. Инкубационный период составляет от 4 до 28 дней. Заболевание проходит в две фазы: первая характеризуется лихорадкой, слабостью, головной болью и болями в суставах, а затем появляются неврологические осложнения. Симптомы могут включать сильные головные боли, головокружение, тошноту, рвоту, боли в глазах, светобоязнь, вялость, заторможенность, нарушение сознания и судороги. На данный момент нет лечения от клещевого энцефалита, только симптоматическая терапия в стационаре. Вакцинация возможна.