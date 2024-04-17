Эксперт рассказала о заболеваниях, которые переносят клещи

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Сезон активности клещей начинается, когда они просыпаются после зимней спячки. Обычно это происходит, когда температура воздуха достигает +5 °C и начинает таять снег. В разных регионах России сезон клещей может начаться уже в конце января, а в средней полосе страны — в конце февраля, пишет runews24.ru.
Наибольшая активность клещей приходится на период с конца апреля до начала июля, когда они активны практически круглосуточно, за исключением очень жарких и сухих дней. С середины июля до начала осени клещи выходят на охоту только утром (с 8 до 11 часов) и вечером (с 17 до 20 часов).
Айшат Идармачева, аллерголог-иммунолог, эксперт аналитического центра университета «Синергия», сотрудник НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва, в эксклюзивном интервью с корреспондентом ИА RuNews24.ru подробно рассказала о двух самых опасных заболеваниях, которые переносят клещи.
Клещевой энцефалит — это очень опасная инфекция. Смертность от нее составляет от 1-2% до 25%. Клещ может передать эту инфекцию через слюну в течение нескольких минут после укуса. Даже если клещ был удален сразу, заражение все равно может произойти. В России вирус клещевого энцефалита распространен только в некоторых регионах. Инкубационный период составляет от 4 до 28 дней. Заболевание проходит в две фазы: первая характеризуется лихорадкой, слабостью, головной болью и болями в суставах, а затем появляются неврологические осложнения. Симптомы могут включать сильные головные боли, головокружение, тошноту, рвоту, боли в глазах, светобоязнь, вялость, заторможенность, нарушение сознания и судороги. На данный момент нет лечения от клещевого энцефалита, только симптоматическая терапия в стационаре. Вакцинация возможна.
Болезнь Лайма, или боррелиоз, вызывается бактериями Borrelia burgdorferi, которые передаются через укус инфицированного клеща. Симптомы этой болезни могут быть различными, включая высыпания на коже (часто в форме круговых пятен), усталость, головные боли, мышечные и суставные боли, лихорадку, покалывание и онемение. На данный момент не существует вакцины от боррелиоза, но для лечения можно применять антибиотики. Однако, самостоятельное применение антибиотиков без рекомендации врача не рекомендуется. Дозировка и продолжительность приема лекарственных препаратов должны быть определены врачом индивидуально.