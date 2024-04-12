АО СК «РСХБ-Страхование» возобновило перестраховочную защиту по имуществу и СМР

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Перестраховочное покрытие предоставляется для рисков, расположенных на территории Российской Федерации, а также рисков с российским интересом за рубежом.
Договор имеет широкий объем покрытия, полностью отвечающий целям и задачам развития страховой компании, и распространяется на имущество юридических и физических лиц, а также на строительно-монтажные риски, страхование специализированной техники и другие виды имущественных рисков.
Лидером облигаторного договора является АО «Российская национальная перестраховочная компания». Также перестраховщиками стали крупные российские и зарубежные страховые и перестраховочные компании.