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АО СК «РСХБ-Страхование» возобновило перестраховочную защиту по имуществу и СМР

АО СК «РСХБ-Страхование» возобновило перестраховочную защиту по имуществу и СМР

12 апреля 2024, 06:55
Фото: 1MI
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ» . erid: LjN8K1QFQ
АО СК «РСХБ-Страхование» возобновило облигаторный договор перестрахования имущественных и строительно-монтажных рисков. Договор заключен на период 12 месяцев с 1 апреля 2024 года. Лимит программы увеличен до 8 млрд рублей.

Перестраховочное покрытие предоставляется для рисков, расположенных на территории Российской Федерации, а также рисков с российским интересом за рубежом.
Договор имеет широкий объем покрытия, полностью отвечающий целям и задачам развития страховой компании, и распространяется на имущество юридических и физических лиц, а также на строительно-монтажные риски, страхование специализированной техники и другие виды имущественных рисков.
Лидером облигаторного договора является АО «Российская национальная перестраховочная компания». Также перестраховщиками стали крупные российские и зарубежные страховые и перестраховочные компании.

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