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Published Вчера, 15:30

Modified Вчера, 15:32

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В РЭО рассказали, откуда поступает информация во ФГИС «Экомониторинг»

В РЭО рассказали, откуда поступает информация во ФГИС «Экомониторинг»

10 апреля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Глава РЭО Денис Буцаев раскрыл детали процесса сбора информации для федеральной государственной информационной системы «Экомониторинг». В Российском экологическом операторе были названы ключевые источники, передающие данные для этой системы, а также обозначены её основные цели.

Денис Буцаев отметил, что к концу 2024 года предполагается создать первую очередь системы, цель деятельности которой заключается в обеспечении всестороннего и своевременного информирования о состоянии окружающей среды. Основная задача системы состоит в обеспечении органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан информацией об актуальном состоянии окружающей среды. Об этом пишет 56orb.

Буцаев также подчеркнул, что данные для ФГИС будут предоставлены из более чем 10 источников, в том числе от 10 органов исполнительной власти РФ, исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также от юридических и физических лиц. Среди поставщиков данных присутствуют Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство сельского хозяйства, Росводресурсы, Роснедра, Росреестр, Росгидромет, Росрыболовство, Росприроднадзор, Росстат и Рослесхоз.

ФГИС «Экомониторинг» будет накапливать информацию о состоянии и загрязнении всех элементов окружающей среды, включая данные по радиационной обстановке, источникам выбросов и сбросов загрязняющих веществ, управлению отходами, а также меры по снижению воздействия на окружающую среду, оценку общего эффекта воздействия на природу, состояние экосистемы Байкала и прочие данные. В системе, кроме того, планируют сбор новых типов информации, включая сведения о состоянии многолетней (вечной) мерзлоты.

Алексей Буров, замгендиректора РЭО по вопросам цифровизации, подчеркнул, что в круг профессиональных интересов РЭО входит обеспечение бесперебойной эксплуатации системы «Экомониторинг», защиты информации, установления контроля за сохранностью и целостностью данных, а также их обработки в базах данных.

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