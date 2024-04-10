В РЭО рассказали, откуда поступает информация во ФГИС «Экомониторинг»

Буцаев также подчеркнул, что данные для ФГИС будут предоставлены из более чем 10 источников, в том числе от 10 органов исполнительной власти РФ, исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также от юридических и физических лиц. Среди поставщиков данных присутствуют Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство сельского хозяйства, Росводресурсы, Роснедра, Росреестр, Росгидромет, Росрыболовство, Росприроднадзор, Росстат и Рослесхоз.