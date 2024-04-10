РЭО: 10 регионов обновили свои терсхемы обращения с ТКО в начале 2024 года

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:55
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что актуализация территориальных схем в этом году должна быть проведена в 62 регионах страны. Это на 10% больше, чем в 2023-м. Тогда компания проверила 104 проекта терсхем 53 субъектов Российской Федерации. По словам Буцаева, эти схемы помогают составить целостную картину о системе обращения с отходами в каждом регионе, пишет newsnn.ru.
Власти Кировской, Ярославской областей, Кабардино-Балкарии и ещё 7 регионов получили рекомендации доработать свои проекты. Сообщается также, что еще 8 проектов территориальных схем находятся на рассмотрении в РЭО.
Заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин напомнил о ключевых данных, которые актуализируются в терсхемах. Это, например, сведения о фактической массе образующихся в регионе твердых коммунальных отходов и об объектах обращения с ТКО.