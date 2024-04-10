РЭО: 10 регионов обновили свои терсхемы обращения с ТКО в начале 2024 года

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что актуализация территориальных схем в этом году должна быть проведена в 62 регионах страны. Это на 10% больше, чем в 2023-м. Тогда компания проверила 104 проекта терсхем 53 субъектов Российской Федерации. По словам Буцаева, эти схемы помогают составить целостную картину о системе обращения с отходами в каждом регионе, пишет newsnn.ru.