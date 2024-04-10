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АО СК «РСХБ-Страхование» приняло меры по поддержке пострадавших Оренбургской области

АО СК «РСХБ-Страхование» приняло меры по поддержке пострадавших Оренбургской области

10 апреля 2024, 06:33
Фото: 1MI
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Имущественный портфель АО СК «РСХБ-Страхование» в регионах Оренбургской области, пострадавших от паводка, составляет около 1500 объектов.

Потепление в регионе обернулось природной катастрофой — стремительное таяние снега вызвало разлив рек, что привело к серьезному затоплению территорий. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В связи с публичным объявлением режима ЧС на региональном уровне АО СК «РСХБ-Страхование» приняло экстренные меры по поддержке пострадавших. В компании оптимизированы процессы по упрощению процедуры урегулирования убытков: сокращен пакет предоставляемых страхователем документов, уменьшены сроки рассмотрения заявлений на возмещение ущерба.

Для оперативного реагирования информация о необходимых действиях застрахованных лиц размещена на сайте компании, открыта специальная телефонная линия. Работники контакт-центра фиксируют обращения, дают консультации о действиях, необходимых для урегулирования убытков. Телефон контактного центра: 8 800 700 45 60.

На сегодняшний день в АО СК «РСХБ-Страхование» уже поступило несколько обращений от пострадавших аграриев, имущество которых застраховано в компании.

Справочно
На текущую дату общая площадь застрахованных площадей АО СК «РСХБ-Страхование» в Оренбургской области составляет 27,8 тыс. га.

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