Антимонопольная служба Мурманска оштрафовала страховую компанию за рекламный звонок

Posted Вчера, 18:13
Published Вчера, 18:13
Modified Вчера, 18:15
Updated Вчера, 18:15
Жительница региона обратилась в управление с жалобой на нежелательные рекламные звонки. Согласно законодательству, согласие на получение рекламы является обязательным. Однако в данном случае абонент не давала согласия на получение рекламных сообщений, пишет nord-news.ru.
По данным пресс-службы, в телефонном разговоре представитель страховой компании предлагал свои услуги по страхованию ипотеки без предварительного согласия абонента, что подтвердила детализация звонков.
Антимонопольный орган выявил рекламодателя и рекламораспространителя, которые пытались опровергнуть факт совершения рекламного звонка, ссылаясь на возможность изменения номера. Однако оператор сотовой связи опроверг эту информацию.
Компании было выдано предписание, которое уже выполнено.