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Posted Вчера, 18:13

Published Вчера, 18:13

Modified Вчера, 18:15

Updated Вчера, 18:15

Антимонопольная служба Мурманска оштрафовала страховую компанию за рекламный звонок

10 апреля 2024, 18:13
Управление федеральной антимонопольной службы Мурманской области вынесло предписание крупной страховой компании в связи с рекламным звонком без согласия абонента, сообщила пресс-служба ведомства.

Жительница региона обратилась в управление с жалобой на нежелательные рекламные звонки. Согласно законодательству, согласие на получение рекламы является обязательным. Однако в данном случае абонент не давала согласия на получение рекламных сообщений, пишет nord-news.ru.

По данным пресс-службы, в телефонном разговоре представитель страховой компании предлагал свои услуги по страхованию ипотеки без предварительного согласия абонента, что подтвердила детализация звонков.

Антимонопольный орган выявил рекламодателя и рекламораспространителя, которые пытались опровергнуть факт совершения рекламного звонка, ссылаясь на возможность изменения номера. Однако оператор сотовой связи опроверг эту информацию.

Компании было выдано предписание, которое уже выполнено.

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