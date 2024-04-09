Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

На омском предприятии ГК «Титан» смонтировали новый реактор для производства каучуков

На омском предприятии ГК «Титан» смонтировали новый реактор для производства каучуков

9 апреля 2024, 09:14
Фото: ГК Титан
Оборудование задействовано в производстве синтетических каучуков, его запуск планируется осуществить уже в апреле 2024 года.

В рамках программы модернизации основного оборудования ГК «Титан» смонтировала новый реактор на заводе «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»). Производительность нового реактора оценивается в 2,8 тыс тонн в год и имеет ряд преимуществ перед прошлыми установками.

Например, оборудование позволяет внедрить современные технологии и автоматизировать управление. Вдобавок к этому реактор более энергоэффективен — новое оборудование существенно сократит паропотребление цеха по производству каучуков и латексов. Отмечается также, что ввод реактора в эксплуатацию создаст технологические возможности для увеличения объемов производства в будущем.

Всего в 2024 году на обновление основного оборудования ГК «Титан» планирует направить 352 млн рублей. В эту сумму входит замена еще одного реактора на современный технологичный аналог.

«Помимо модернизации действующего оборудования и инфраструктуры, компания реализует ряд инвестиционных импортозамещающих проектов. Выпуск такой продукции позволит полностью отказаться от внешнего импорта по большинству позиций, что очень актуально как для компании, так и для всей отрасли в целом. В своих новых проектах мы стремимся сочетать передовые технологии и современное оборудование, что дополнительно обеспечивает соблюдение высоких экологических стандартов и строгий контроль за влиянием на окружающую среду», — рассказал заместитель генерального директора по производству ГК «Титан» Алексей Данилов.

На «Омском каучуке» реактор задействован в производстве антиоксиданта — стабилизатора ВТС-150, который защищает полимер от разрушения под воздействием температуры и кислорода. Стабилизатор применяется для каучука марки СКМС-30 АРК, широко используемой в шинной промышленности и в производстве резинотехнических изделий.

В настоящее время ГК «Титан» реализует на территории Омской области пять крупных проектов по производству мало- и среднетоннажной химии. Общий объем инвестиций по ним составляет более 2,5 млрд рублей.

Для справки: группа компаний «Титан» — российский холдинг, занимающийся производством продуктов химии и нефтехимии для стратегически важных отраслей экономики России. Он создает промышленные кластеры и инфраструктуру в регионах присутствия, разрабатывает и внедряет инновационные и экологичные технологии в производственный процесс.

Подпишитесь
Не пейте воду из-под крана: омичей в мессенджерах пугают брюшным тифом
Сегодня, 04:09
Коммунальный робот и приложение для беременности: какие проекты разрабатывают омичи
Сегодня, 06:21
Очередной самострой? В Омске на Красном Пути без разрешения возвели здание
Сегодня, 08:16
«Работа была ужасная». В суде допросили свидетеля по делу Сычева и Шестакова
Сегодня, 07:06
Пуска не случилось: ракету «Ангара» оставили на космодроме Восточный
Сегодня, 09:12
Новый стиль жизни в родном городе: ЖК «Пушкино» изменит ваше представление о комфорте
Сегодня, 03:00
"