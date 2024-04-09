На омском предприятии ГК «Титан» смонтировали новый реактор для производства каучуков

Например, оборудование позволяет внедрить современные технологии и автоматизировать управление. Вдобавок к этому реактор более энергоэффективен — новое оборудование существенно сократит паропотребление цеха по производству каучуков и латексов. Отмечается также, что ввод реактора в эксплуатацию создаст технологические возможности для увеличения объемов производства в будущем.