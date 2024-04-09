На омском предприятии ГК «Титан» смонтировали новый реактор для производства каучуков

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В рамках программы модернизации основного оборудования ГК «Титан» смонтировала новый реактор на заводе «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»). Производительность нового реактора оценивается в 2,8 тыс тонн в год и имеет ряд преимуществ перед прошлыми установками.
Например, оборудование позволяет внедрить современные технологии и автоматизировать управление. Вдобавок к этому реактор более энергоэффективен — новое оборудование существенно сократит паропотребление цеха по производству каучуков и латексов. Отмечается также, что ввод реактора в эксплуатацию создаст технологические возможности для увеличения объемов производства в будущем.
Всего в 2024 году на обновление основного оборудования ГК «Титан» планирует направить 352 млн рублей. В эту сумму входит замена еще одного реактора на современный технологичный аналог.
«Помимо модернизации действующего оборудования и инфраструктуры, компания реализует ряд инвестиционных импортозамещающих проектов. Выпуск такой продукции позволит полностью отказаться от внешнего импорта по большинству позиций, что очень актуально как для компании, так и для всей отрасли в целом. В своих новых проектах мы стремимся сочетать передовые технологии и современное оборудование, что дополнительно обеспечивает соблюдение высоких экологических стандартов и строгий контроль за влиянием на окружающую среду», — рассказал заместитель генерального директора по производству ГК «Титан» Алексей Данилов.
На «Омском каучуке» реактор задействован в производстве антиоксиданта — стабилизатора ВТС-150, который защищает полимер от разрушения под воздействием температуры и кислорода. Стабилизатор применяется для каучука марки СКМС-30 АРК, широко используемой в шинной промышленности и в производстве резинотехнических изделий.
В настоящее время ГК «Титан» реализует на территории Омской области пять крупных проектов по производству мало- и среднетоннажной химии. Общий объем инвестиций по ним составляет более 2,5 млрд рублей.
Для справки: группа компаний «Титан» — российский холдинг, занимающийся производством продуктов химии и нефтехимии для стратегически важных отраслей экономики России. Он создает промышленные кластеры и инфраструктуру в регионах присутствия, разрабатывает и внедряет инновационные и экологичные технологии в производственный процесс.