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Агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие»

Агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие»

9 апреля 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney
Кредитный рейтинг банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) сохранился на уровне ruАА со стабильным прогнозом. Данные подтвердило рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Рейтинг банка основан на сильной оценке рыночных позиций, уверенной капитальной позиции, а также оценках качества активов, запаса ликвидности, профиля фондирования, уровня корпоративного управления и стратегического планирования.

Также ключевое влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность поддержки со стороны федеральных органов власти, если это потребуется. Это объясняется системной значимостью банка.

Агентство отмечает высокие показатели достаточности капитала и размер капитального буфера: Н1.0, Н1.1 и Н1.2 превышали 15% по состоянию на 1 февраля 2024 года. Концентрация кредитных рисков банка рассматривается как низкая: крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили около 16% на 1 февраля 2024 года.

Эксперты высоко оценили профессиональный опыт и репутацию ключевых управленческих кадров банка «Открытие», а также действующие практики риск-менеджмента.

«Стабильный прогноз» говорит о высокой вероятности сохранения кредитного рейтинга в течение 12 месяцев.

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