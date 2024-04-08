В РЭО назвали сумму штрафов за невнесение данных в систему учета ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что ФГИС УТКО представляет собой логичное продолжение электронной модели федеральной схемы обращения с отходами. Система обеспечивает контроль за движением отходов с момента их образования до переработки или захоронения. Система была запущена в эксплуатацию 1 декабря 2023 года, и к 1 января 2024 года все субъекты и участники рынка должны были предоставить необходимые данные. После этой даты система начала работу в штатном режиме. Большинство субъектов успели предоставить информацию, однако есть те, кто не успел выполнить это в установленные сроки.