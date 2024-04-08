В РЭО назвали сумму штрафов за невнесение данных в систему учета ТКО

Posted Вчера, 16:48
Published Вчера, 16:48
Modified Вчера, 16:48
Updated Вчера, 16:48
Согласно статьям 13 и 14 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за несвоевременное предоставление информации в систему может быть наложен штраф до 150 тысяч рублей. Об этом информирует 56orb.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что ФГИС УТКО представляет собой логичное продолжение электронной модели федеральной схемы обращения с отходами. Система обеспечивает контроль за движением отходов с момента их образования до переработки или захоронения. Система была запущена в эксплуатацию 1 декабря 2023 года, и к 1 января 2024 года все субъекты и участники рынка должны были предоставить необходимые данные. После этой даты система начала работу в штатном режиме. Большинство субъектов успели предоставить информацию, однако есть те, кто не успел выполнить это в установленные сроки.
Информация о нарушениях региональных операторов из Архангельской и Самарской областей передана на рассмотрение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Постоянно проводится проверка внесения информации в систему ФГИС УТКО. В настоящее время анализируются данные о нарушениях в других регионах. При обнаружении нарушений материалы также будут переданы в компетентные органы для предпринятия мер по привлечению к ответственности.
Заместитель генерального директора Российского экологического оператора Евгений Карелов отметил, что более 93% региональных операторов предоставили информацию в систему ФГИС УТКО. С момента запуска системы Российский экологический оператор оказывает постоянную консультационную поддержку региональным операторам. Для удобства региональных операторов и других поставщиков информации на сайте Российского экологического оператора размещены видеоуроки, а также работает служба поддержки.