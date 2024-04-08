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АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в научно-практической конференции в Казани

АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в научно-практической конференции в Казани

8 апреля 2024, 10:57
Фото: 1MI
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ» . erid: LjN8KPZem
04 апреля АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в научно-практической конференции «Возделывание технической конопли в условиях Поволжья» в Казани. Организаторами мероприятия выступили ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» и ООО «Инновационные АгроТехнологии».

Событие прошло на территории Академии наук Республики Татарстан.

Выступая с докладом, Ольга Санкова, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Казани, рассказала о возможностях страхования технической конопли с государственной поддержкой, которое обеспечивает покрытие ущерба в пределах прямых затрат в случае гибели посевов по причине природных ЧС или возникновения опасных природных явлений, нарушения электро-, тепло-, водоснабжения, проникновения или распространения вредных организмов.

Спикер уделила особо внимание условиям, при которых можно застраховать культуру с господдержкой, а также отметила, что порядок выплаты в случае гибели урожая от ЧС природного характера существенно упрощен и ускорен, выплата осуществляется после установления размера утраченной площади посевов в среднем за 8 рабочих дней, минимальный срок — 4 дня. Размер господдержки для малых и средних хозяйств составляет 70% страхового взноса (для объектов, застрахованных в Дальневосточном федеральном округе — 80%), для остальных — 60%.

Живая дискуссия, развернувшаяся в ходе мероприятия, подчеркнула высокий интерес сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием технической конопли, к программам агрострахования и к процедуре урегулирования страховых случаев.

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