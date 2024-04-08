АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в научно-практической конференции в Казани

Posted Вчера, 10:57
Published Вчера, 10:57
Modified Вчера, 10:59
Updated Вчера, 10:59
Событие прошло на территории Академии наук Республики Татарстан.
Выступая с докладом, Ольга Санкова, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Казани, рассказала о возможностях страхования технической конопли с государственной поддержкой, которое обеспечивает покрытие ущерба в пределах прямых затрат в случае гибели посевов по причине природных ЧС или возникновения опасных природных явлений, нарушения электро-, тепло-, водоснабжения, проникновения или распространения вредных организмов.
Спикер уделила особо внимание условиям, при которых можно застраховать культуру с господдержкой, а также отметила, что порядок выплаты в случае гибели урожая от ЧС природного характера существенно упрощен и ускорен, выплата осуществляется после установления размера утраченной площади посевов в среднем за 8 рабочих дней, минимальный срок — 4 дня. Размер господдержки для малых и средних хозяйств составляет 70% страхового взноса (для объектов, застрахованных в Дальневосточном федеральном округе — 80%), для остальных — 60%.
Живая дискуссия, развернувшаяся в ходе мероприятия, подчеркнула высокий интерес сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием технической конопли, к программам агрострахования и к процедуре урегулирования страховых случаев.