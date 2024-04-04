ЕР и Минпросвещения обсудили капремонт учреждений образования в субъектах Федерации

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
По информации, предоставленной секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком, в этом году за счет средств федерального бюджета отремонтируют 1053 школы, из которых 530 модернизируют в рамках двухлетнего цикла.
Турчак уточнил, что 935 школьных зданий законтрактованы и на многих уже проводятся работы.
По информации издания mkset.ru, конкурсы на проведение работ еще даже не начинались в Томской, Саратовской и Липецкой областях, а также в ЕАО и Республике Бурятия. Этот факт ставит под угрозу запуск объектов в эксплуатацию в рамках запланированных сроков.
В рамках программы капитального ремонта планировалось отремонтировать 7,3 тысячи школьных зданий до 2026 года. После этого в регионах должны модернизировать еще 11 тысяч школ, так как программа капремонта была продлена до 2030 года по указу президента.
В Министерстве просвещения заявили, что в 54 субъектах Федерации отмечается высокая вероятность срыва сроков сдачи новых строящихся школ.
Согласно заявлению секретаря генсовета, в текущем году в стране откроются 363 новые школы на 300 тысяч мест в совокупности.
В Кировской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Архангельской и Астраханской областях, Хабаровском крае и Приморье, а также в республиках Коми и Башкортостан с прошлого и даже позапрошлого года числятся недостроенные объекты. Турчак поставил перед регионами задачу тщательно разобраться в причинах таких значительных сбоев и принять соответствующие ситуации меры. Помимо этого, он уделил внимание вопросу создания программы капремонта детских садов и учреждений профессионального образования с привлечением федеральных средств. Такие меры были приняты для экономии средств региональных бюджетов.
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов поставил важную задачу перед Астраханской, Иркутской и Кемеровской областями, Ставропольем и Ненецким автономным округом, которые числятся в должниках по строительству детсадов. Он поручил устранить данную проблему в ближайшее время.
Для решения вопроса о безопасности, также вынесенного на обсуждение федерального штаба, было решено ввести принцип обязательного обеспечения профессиональной охраны. «Единая Россия» намерена сотрудничать с Росгвардией с целью организации охраны каждого образовательного учреждения.
В числе прочего в «Единой России» предложили проводить курсы по оказанию первой помощи во всех школах страны.
Кроме того, ЕР проконтролирует процесс начисления выплат за классное руководство и кураторство групп в колледжах в рамках задачи, поставленной президентом.
Партия инициировала программу капремонта школ в составе народной программы при участии Минпросвещения. Об этом сообщает сайт ER.RU.
Работы на каждом этапе — от проектирования до приемки — контролируют сформированные «Единой Россией» и Министерством просвещения региональные общественные штабы с участием родителей и педагогов.
«Капитальному ремонту школ — особое внимание. В этом году в Омской области стартует двухлетний цикл капитального ремонта 19 школ, еще пять образовательных организаций приведут в порядок по президентской программе капитального ремонта в течение этого года. Отмечу, что в рамках проведения капремонта школа № 3 в Омске должна быть открыта к 1 сентября. Этого события очень ждут дети, родители и учителя. Регулярно на заседаниях областного штаба по строительству обсуждаем ход работ на объектах. Большинство школ, которые мы благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина начали обновлять, десятилетиями не видели ремонта. Контроль строительства объектов народной программы „Единой России“ осуществляют депутаты всех уровней, активисты партии совместно с представителями общественных советов. Регулярно выезжаю на стройки и сам», — сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Омской области Виталий Хоценко.