ЕР и Минпросвещения обсудили капремонт учреждений образования в субъектах Федерации

«Капитальному ремонту школ — особое внимание. В этом году в Омской области стартует двухлетний цикл капитального ремонта 19 школ, еще пять образовательных организаций приведут в порядок по президентской программе капитального ремонта в течение этого года. Отмечу, что в рамках проведения капремонта школа № 3 в Омске должна быть открыта к 1 сентября. Этого события очень ждут дети, родители и учителя. Регулярно на заседаниях областного штаба по строительству обсуждаем ход работ на объектах. Большинство школ, которые мы благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина начали обновлять, десятилетиями не видели ремонта. Контроль строительства объектов народной программы „Единой России“ осуществляют депутаты всех уровней, активисты партии совместно с представителями общественных советов. Регулярно выезжаю на стройки и сам», — сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Омской области Виталий Хоценко.