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Эпидемиолог Тихонова рассказала, как защититься и что делать при укусе клеща

4 апреля 2024, 12:10
С приходом весны и таянием снега просыпаются клещи. Врач-эпидемиолог Дарья Тихонова рассказала о том, какие заболевания могут передаваться с укусом клеща, необходимости вакцинации и действиях при укусе.

Она отметила, что активность клещей начинается в конце апреля и достигает пика с середины мая по середину июня. Укус клеща может привести к передаче различных инфекционных заболеваний, таких как клещевой вирусный энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз, туляремия и бабезиоз, пишут «Известия».

В случае укуса клеща рекомендуется обратиться к врачу для оценки состояния здоровья. Если нет возможности обратиться за медицинской помощью, клеща можно удалить самостоятельно. Необходимо это делать очень осторожно, чтобы избежать повреждения хоботкового аппарата. Рекомендуется вымыть руки с мылом и водой, надеть резиновые перчатки и следовать инструкциям.

«Для начала захватите клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к основанию хоботка, стараясь не раздавить его туловище. Поверните тело клеща строго перпендикулярно поверхности укуса и извлеките его. Обработайте место укуса раствором спирта, йода или спиртосодержащим антисептиком. После извлечения клеща вымойте руки с мылом. Если осталась головка или хоботок клеща, обработайте область укуса йодом и дайте ей зажить естественным путем. Не используйте масло, бензин или другие жидкости для смазывания места укуса или самого клеща и не давите на него, чтобы избежать инфицирования», — рассказала Тихонова.

Удаленного клеща следует поместить в контейнер и доставить в медицинский офис для лабораторного анализа на инфекции, передаваемые клещами. После удаления необходимо внимательно следить за своим самочувствием и местом укуса в течение нескольких недель.

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