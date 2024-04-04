Эпидемиолог Тихонова рассказала, как защититься и что делать при укусе клеща

«Для начала захватите клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к основанию хоботка, стараясь не раздавить его туловище. Поверните тело клеща строго перпендикулярно поверхности укуса и извлеките его. Обработайте место укуса раствором спирта, йода или спиртосодержащим антисептиком. После извлечения клеща вымойте руки с мылом. Если осталась головка или хоботок клеща, обработайте область укуса йодом и дайте ей зажить естественным путем. Не используйте масло, бензин или другие жидкости для смазывания места укуса или самого клеща и не давите на него, чтобы избежать инфицирования», — рассказала Тихонова.