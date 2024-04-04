Эпидемиолог Тихонова рассказала, как защититься и что делать при укусе клеща

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Она отметила, что активность клещей начинается в конце апреля и достигает пика с середины мая по середину июня. Укус клеща может привести к передаче различных инфекционных заболеваний, таких как клещевой вирусный энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз, туляремия и бабезиоз, пишут «Известия».
В случае укуса клеща рекомендуется обратиться к врачу для оценки состояния здоровья. Если нет возможности обратиться за медицинской помощью, клеща можно удалить самостоятельно. Необходимо это делать очень осторожно, чтобы избежать повреждения хоботкового аппарата. Рекомендуется вымыть руки с мылом и водой, надеть резиновые перчатки и следовать инструкциям.
«Для начала захватите клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к основанию хоботка, стараясь не раздавить его туловище. Поверните тело клеща строго перпендикулярно поверхности укуса и извлеките его. Обработайте место укуса раствором спирта, йода или спиртосодержащим антисептиком. После извлечения клеща вымойте руки с мылом. Если осталась головка или хоботок клеща, обработайте область укуса йодом и дайте ей зажить естественным путем. Не используйте масло, бензин или другие жидкости для смазывания места укуса или самого клеща и не давите на него, чтобы избежать инфицирования», — рассказала Тихонова.
Удаленного клеща следует поместить в контейнер и доставить в медицинский офис для лабораторного анализа на инфекции, передаваемые клещами. После удаления необходимо внимательно следить за своим самочувствием и местом укуса в течение нескольких недель.