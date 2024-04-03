Цены на шиномонтаж в России остаются стабильными

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Сегодня стоимость новых колес на рынке достаточно высокая, поэтому не каждому автовладельцу по карману поменять резину. В связи с этим многие предпочитают продлить срок службы шин, бережно храня и выбирая надежные места для замены, пишет ИА «УралПолит.ru».
Эксперт также отметил, что в зимний период услуги «дошиповки» покрышек были востребованы. Это свидетельствует о том, что владельцы автомобилей стараются экономить.