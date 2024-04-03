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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Цены на шиномонтаж в России остаются стабильными

3 апреля 2024, 09:05
По словам Никиты Родионова, техдиректора сети автосервисов FIT SERVICE, цены на шиномонтаж по стране не сильно изменились по сравнению с прошлой осенью.

Сегодня стоимость новых колес на рынке достаточно высокая, поэтому не каждому автовладельцу по карману поменять резину. В связи с этим многие предпочитают продлить срок службы шин, бережно храня и выбирая надежные места для замены, пишет ИА «УралПолит.ru».

Эксперт также отметил, что в зимний период услуги «дошиповки» покрышек были востребованы. Это свидетельствует о том, что владельцы автомобилей стараются экономить.

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