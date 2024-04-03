Цены на шиномонтаж в России остаются стабильными

Сегодня стоимость новых колес на рынке достаточно высокая, поэтому не каждому автовладельцу по карману поменять резину. В связи с этим многие предпочитают продлить срок службы шин, бережно храня и выбирая надежные места для замены, пишет ИА «УралПолит.ru».