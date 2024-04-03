Мишустин: КМСП инициирует льготное финансирование на развитие внутреннего туризма

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Как сообщает издание regnum.ru, ссылаясь на слова Михаила Мишустина, это прекрасно, когда местные жители могут не только заработать, но и показать свой регион гостям. Это, пожалуй, самая патриотическая сфера для предпринимательства, которую можно предложить в текущих условиях. Очень важно, что туризм и его развитие оказывают наибольший экономический эффект в экономике — приблизительно в пять раз. Он способствует развитию смежных отраслей, таких как дороги, сервис, транспорт, продажа напитков, заправки — все это растет. Малый и средний бизнес активно участвует в этом, отметил Мишустин. По его словам, в прошлом году сектор малого и среднего предпринимательства в туризме и гостиничном бизнесе привлек 95 миллиардов рублей кредитов, что втрое превышает показатели 2022 года.
Председатель Правительства РФ подчеркнул, что данная сфера привлекает крупные инвестиции и все больше людей предпочитают отдыхать в своей стране. Этот значительный рост достигнут при поддержке национального проекта. Малым и средним предпринимательством привлечено 24 миллиарда рублей в строительство, что вдвое больше прошлогоднего показателя. Каждый четвертый кредитный рубль был получен с помощью механизмов государственной поддержки, были предоставлены льготные инвестиционные кредиты. Корпорация МСП выдает кредиты по гораздо более низким ставкам, чем рыночные. Благодаря программе финансирования было привлечено 12 миллиардов рублей.
Михаил Мишустин также отметил важность доверительных отношений между властью и малым и средним бизнесом. Премьер-министр уверен, что предпринимательство может сыграть важную роль в достижении промышленного, финансового, технологического и экономического суверенитета России.
Глава правительства также отметил создание простой цифровой платформы МСП.РФ, оператором которой является Корпорация МСП. С ее помощью предоставляется вся необходимая информация в онлайн-формате. Среди этих данных Мишустин выделил доступную аренду, льготные кредиты, возможности участия компаний через крупные государственные организации, которые нуждаются в их продукции, а также возможности для снижения издержек и административной нагрузки. Все это реализовано с помощью простых и удобных интерфейсов на платформе МСП.РФ, подчеркнул Михаил Мишустин.