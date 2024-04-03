Мишустин: КМСП инициирует льготное финансирование на развитие внутреннего туризма

Как сообщает издание regnum.ru, ссылаясь на слова Михаила Мишустина, это прекрасно, когда местные жители могут не только заработать, но и показать свой регион гостям. Это, пожалуй, самая патриотическая сфера для предпринимательства, которую можно предложить в текущих условиях. Очень важно, что туризм и его развитие оказывают наибольший экономический эффект в экономике — приблизительно в пять раз. Он способствует развитию смежных отраслей, таких как дороги, сервис, транспорт, продажа напитков, заправки — все это растет. Малый и средний бизнес активно участвует в этом, отметил Мишустин. По его словам, в прошлом году сектор малого и среднего предпринимательства в туризме и гостиничном бизнесе привлек 95 миллиардов рублей кредитов, что втрое превышает показатели 2022 года.