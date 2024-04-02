Самые грязные поверхности в общественных местах, о которых надо знать

Мы постоянно взаимодействуем с различными предметами в нашей повседневной жизни. Кажется, что поверхности, к которым мы прикасаемся, такие как телефон, дверные ручки или кнопки лифта, обычно чистые и не представляют опасности. Но на самом деле все не так просто.