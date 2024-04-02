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Posted Вчера, 19:18

Published Вчера, 19:18

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Самые грязные поверхности в общественных местах, о которых надо знать

2 апреля 2024, 19:18
Мы постоянно взаимодействуем с различными предметами в нашей повседневной жизни. Кажется, что поверхности, к которым мы прикасаемся, такие как телефон, дверные ручки или кнопки лифта, обычно чистые и не представляют опасности. Но на самом деле все не так просто.

Наталья Балобанова, ученый в области биологии и заведующая кафедрой общей биологии и фармации медицинского факультета Университета «Синергия», поделилась своими знаниями в эксклюзивном интервью с RuNews24.ru. Она объяснила, какие предметы могут быть наиболее загрязнены и как обезопасить себя от возможных инфекций.

По словам Натальи Балобановой, поверхности, которые постоянно контактируют с руками людей, такие как дверные ручки, ручки тележек в супермаркетах, клавиатуры и экраны устройств, могут быть наиболее загрязнены. Кроме того, это могут быть поверхности, с которыми множество людей взаимодействует в общественных местах, например, кнопки в лифтах, столешницы в кафе или ресторанах, выключатели и турникеты.

Врач также отметила, что туалетные комнаты являются местом, где бактерии могут активно размножаться из-за высокой влажности и наличия органических остатков. Еще одним примером очень грязных поверхностей являются упаковки товаров в магазинах и даже наши собственные руки после контакта с поверхностями в общественных местах.

«Есть риск заражения, если на загрязненных поверхностях присутствуют вирусные инфекции, такие как герпесвирусы и вирусы папилломы человека, бактериальные инфекции, например, импетиго и фурункулы, грибковые инфекции, такие как микозы и кандидозы, а также паразиты, передающиеся контактным путем, например, клещи и гельминты», — пояснила врач.

Собеседница издания добавила, что основными причинами скопления бактерий на поверхностях являются человеческие контакты, недостаточная гигиеническая обработка, высокая влажность и наличие органических остатков. Она также подчеркнула важность регулярной гигиенической обработки рук с мылом и водой и использования антисептических средств для поверхностей, которые могут быть загрязнены.

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