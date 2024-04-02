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АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в пресс-конференции ТАСС

АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в пресс-конференции ТАСС

2 апреля 2024, 05:53
Фото: 1MI
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ» . erid: LjN8KTXhe
01 апреля АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в пресс-конференции ТАСС, посвященной подведению итогов агрострахования в 2023 году и перспективам развития страховой отрасли по защите агробизнеса.

В состав участников пресс-конференции вошли: Александр Двойных, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Елена Фастова, заместитель министра сельского хозяйства России, Сергей Измалков, министр сельского хозяйства Ставропольского края, Александр Ицелев, заместитель начальника отдела регулирования страховой деятельности Министерства финансов РФ, Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков, и Сергей Простатин, генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование», член правления НСА.

Выступая с докладом, Сергей Простатин отметил, что по итогам 2023 года доля страховой компании на рынке превысила 43% (рост 3% по сравнению с итогами 2022 года). Размер страховой премии по агрострахованию составил 5,5 млрд рублей (+24,4%), страховые выплаты — 2,9 млрд руб.

В 2022 году страховая компания осуществила переход на автоматический скоринг оценки риска, который повысил скорость андеррайтинга и позволил свести к минимуму временной интервал между подачей документов и получением предложения об условиях страхования. На текущий момент после внедрения системы скоринга на получение условий заключения страхового договора тратится не более секунды.

Спикер подчеркнул, что в настоящее время рассматривается проект индексного страхования, который расширит возможности агрострахования на условиях господдержки. В случае индексного страхования выплата осуществляется с учетом оценки величины отклонения текущей урожайности в районе от средней районной урожайности за пять лет. Программа позволяет упростить процедуру страхования и урегулирования убытков, а также нивелировать фактор недостаточного количества метеостанций, способных зафиксировать исполнение критериев наступления случая на той или иной территории.

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