АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в пресс-конференции ТАСС

Спикер подчеркнул, что в настоящее время рассматривается проект индексного страхования, который расширит возможности агрострахования на условиях господдержки. В случае индексного страхования выплата осуществляется с учетом оценки величины отклонения текущей урожайности в районе от средней районной урожайности за пять лет. Программа позволяет упростить процедуру страхования и урегулирования убытков, а также нивелировать фактор недостаточного количества метеостанций, способных зафиксировать исполнение критериев наступления случая на той или иной территории.