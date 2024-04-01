Светлана Бессараб: электросамокаты не нужно запрещать

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Ранее СМИ сообщили о просьбе Московской городской думы ужесточить наказание для таких водителей. В феврале были внесены поправки, которые предусматривают более строгое наказание за пьяное вождение, разговоры по телефону и другие нарушения. Депутаты надеются, что эти изменения будут рассмотрены в весеннюю сессию, но проект пока находится в комитете, пишет runews24.ru.
Бессараб поддерживает предложение коллег, так как пользователи электросамокатов часто не осознают опасность, которую они создают для других людей и для себя. Она выразила возмущение, когда водители электросамокатов не используют шлем и другие средства защиты, а ездят со скоростью 50-60 км/ч в потоке автомобилей. Депутат выразила поддержку более строгих требований к водителям электросамокатов.