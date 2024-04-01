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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

Светлана Бессараб: электросамокаты не нужно запрещать

1 апреля 2024, 19:03
Депутат Светлана Бессараб высказалась о возможном усилении ответственности водителей электросамокатов за ряд нарушений.

Ранее СМИ сообщили о просьбе Московской городской думы ужесточить наказание для таких водителей. В феврале были внесены поправки, которые предусматривают более строгое наказание за пьяное вождение, разговоры по телефону и другие нарушения. Депутаты надеются, что эти изменения будут рассмотрены в весеннюю сессию, но проект пока находится в комитете, пишет runews24.ru.

Бессараб поддерживает предложение коллег, так как пользователи электросамокатов часто не осознают опасность, которую они создают для других людей и для себя. Она выразила возмущение, когда водители электросамокатов не используют шлем и другие средства защиты, а ездят со скоростью 50-60 км/ч в потоке автомобилей. Депутат выразила поддержку более строгих требований к водителям электросамокатов.

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