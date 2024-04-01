Светлана Бессараб: электросамокаты не нужно запрещать

Бессараб поддерживает предложение коллег, так как пользователи электросамокатов часто не осознают опасность, которую они создают для других людей и для себя. Она выразила возмущение, когда водители электросамокатов не используют шлем и другие средства защиты, а ездят со скоростью 50-60 км/ч в потоке автомобилей. Депутат выразила поддержку более строгих требований к водителям электросамокатов.