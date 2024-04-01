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Published Сегодня, 13:47

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РЭО посредством опроса выявит ключевые темы отчета по развитию компании в 2023 году

РЭО посредством опроса выявит ключевые темы отчета по развитию компании в 2023 году

1 апреля 2024, 13:47
Фото: Изображение Midjourney
ППК «Российский экологический оператор» проводит опрос с целью определить наиболее важные темы для подготовки отчета об устойчивом развитии РЭО за 2023 год. В исследовании могут принять участие все желающие.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что речь идет о темах, которые отражают наиболее значимые воздействия оператора на экологию, экономику, общество и персонал и которые могут в значительной мере оказать влияние на оценку и решения сторон, которые в этом заинтересованы. Глава РЭО отметил, что участники опроса помогут сделать отчетность компании в сфере устойчивого развития более качественной.

РЭО оценивает значимые воздействия компании и занимается подготовкой отчета на основе рекомендаций Центробанка и Минэкономразвития России о нефинансовой отчетности, пишет 56orb.ru.

По словам председателя экспертного совета по устойчивому развитию ППК «РЭО» Светланы Бик, отечественные регуляторы уже создали методическую базу раскрытия информации о социально-экологических приоритетах в области управления организациями. При этом были учтены актуальные международные тренды и национальные особенности повестки устойчивого развития. Светлана Бик сообщила о появлении недавно в среде федресурса возможности размещения таких отчетов. Такие действия направлены на обеспечение прозрачности всей системы нефинансовой отчетности.

Опрос будет проводиться до 15 апреля включительно.

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