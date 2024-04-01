РЭО посредством опроса выявит ключевые темы отчета по развитию компании в 2023 году

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что речь идет о темах, которые отражают наиболее значимые воздействия оператора на экологию, экономику, общество и персонал и которые могут в значительной мере оказать влияние на оценку и решения сторон, которые в этом заинтересованы. Глава РЭО отметил, что участники опроса помогут сделать отчетность компании в сфере устойчивого развития более качественной.