РЭО посредством опроса выявит ключевые темы отчета по развитию компании в 2023 году

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что речь идет о темах, которые отражают наиболее значимые воздействия оператора на экологию, экономику, общество и персонал и которые могут в значительной мере оказать влияние на оценку и решения сторон, которые в этом заинтересованы. Глава РЭО отметил, что участники опроса помогут сделать отчетность компании в сфере устойчивого развития более качественной.
РЭО оценивает значимые воздействия компании и занимается подготовкой отчета на основе рекомендаций Центробанка и Минэкономразвития России о нефинансовой отчетности, пишет 56orb.ru.
По словам председателя экспертного совета по устойчивому развитию ППК «РЭО» Светланы Бик, отечественные регуляторы уже создали методическую базу раскрытия информации о социально-экологических приоритетах в области управления организациями. При этом были учтены актуальные международные тренды и национальные особенности повестки устойчивого развития. Светлана Бик сообщила о появлении недавно в среде федресурса возможности размещения таких отчетов. Такие действия направлены на обеспечение прозрачности всей системы нефинансовой отчетности.
Опрос будет проводиться до 15 апреля включительно.