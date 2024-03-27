Специалисты ОМС рассказали, как оценить свое репродуктивное здоровье

Не секрет, что во многих странах, в том числе в нашей стране, наблюдается спад рождаемости. Одна из причин в том, что многие молодые люди просто не могут зачать детей. В Росстате подсчитали, что количество бесплодных браков в РФ составляет 17 — 24%, при этом критическим показателем считается 15%, передает rg.ru.