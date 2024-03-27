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Специалисты ОМС рассказали, как оценить свое репродуктивное здоровье

Специалисты ОМС рассказали, как оценить свое репродуктивное здоровье

27 марта 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney
С этого года Минздрав РФ включил в диспансеризацию обследования мужчин и женщин для оценки их репродуктивного здоровья. Цель обследования — выявление состояний и заболеваний, которые могут препятствовать беременности, развитию плода и не только.

В ФОМС сообщили, что такие профосмотры смогут пройти примерно 6 млн человек в этом году.

Не секрет, что во многих странах, в том числе в нашей стране, наблюдается спад рождаемости. Одна из причин в том, что многие молодые люди просто не могут зачать детей. В Росстате подсчитали, что количество бесплодных браков в РФ составляет 17 — 24%, при этом критическим показателем считается 15%, передает rg.ru.

Эксперты отмечают, что репродуктивное здоровье зависит от многих факторов. Это и образ жизни, и врожденные патологии, и невыявленные вовремя инфекционные заболевания. Регулярная диспансеризация может улучшить ситуацию с репродуктивным здоровьем граждан России.

Председатель ФОМС Илья Баланин отметил, что одним из приоритетных направлений остается увеличение объемов профилактической медицинской помощи. Диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их лечение проходит более эффективно. Также профосмотры помогают выявлять факторы риска развития различных заболеваний.

Сообщается, что обследование на предмет выявления проблем с репродуктивным здоровьем проводится в рамках диспансеризации бесплатно. Пройти его можно в поликлинике, к которой прикреплен гражданин. При любых сложностях при прохождении диспансеризации необходимо обращаться в страховую медицинскую организацию.

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