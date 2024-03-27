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Экспортные достижения России под угрозой: кто стоит на ее пути к мировому рынку?

Экспортные достижения России под угрозой: кто стоит на ее пути к мировому рынку?

27 марта 2024, 08:41
Фото: 1MI
Главным успехом России за последнее время называют рост объёма поставок зерна. В 2023 году российскую зерновую продукцию отправляли в 101 страну мира. Традиционно главными экспортными культурами остаются пшеница, ячмень, кукуруза и соевые бобы.

Однако эксперты пытаются указать на попытки пересмотреть задним числом де-факто тарифные квоты на вывоз зерна, которые 7 февраля приказом Минсельхоза распределили между 261 экспортером. Специалисты предупреждают: данная мера способна уничтожить весь достигнутый позитив, пишет Росбалт.

Под ударом мы видим одну из крупнейших и наиболее динамично развивающихся отечественных компаний этого рынка — «Торговый дом „РИФ“». Для нее ввели запрет на вывоз из портов зерна, предназначенного дружественным странам, в частности Египту. В качестве предлога для этого решили использовать фитосанитарные претензии со стороны ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна» (ЦОКЗ). Данная организация утверждает, что в предназначенной на экспорт продукции обнаружена карантинная сорная растительность.

В то же время из этих же самых хранилищ и с тех же самых причалов другие компании без проволочек вывозят на экспорт точно такое же зерно. В связи с этим все громче слышатся утверждения, что компания «РИФ» стала жертвой обычного «коммерческого заказа».

Помимо этого, попытки ограничить деятельность крупного экспортера зерна не только идут вразрез с усилиями по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, которые активно предпринимаются нашей страной, но и прямо конфликтуют с задачей, поставленной главой государства: обеспечить рост российской экономики, невзирая на внешний негатив.

Известный российский экономист и публицист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский отметил, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ дал понять: невзирая на санкции и нечестную конкуренцию, российские компании продолжают развиваться, в этом их необходимо поддержать.

За таким поведением госконтролера, по словам экономиста, стоит либо погоня за формальной отчетностью, либо нечестный маневр. Аргументом в пользу последнего можно считать тот факт, что накануне владельцам компании-экспортера предложили продать бизнес за 11 миллиардов рублей, хотя его рыночная стоимость составляет 85 миллиардов.

К чему может привести все это? Никита Кричевский объясняет: из-за недостатка предложения цены вырастут, причем не только в Африке, но и на мировом рынке. Отсутствие предложения даст старт попыткам закрыть спрос со стороны других мировых игроков. В результате дефицит зерна отразится на экономике во всем мире, дает прогноз экономист.

Политолог Марат Баширов, со своей стороны, предостерегает от угрозы срыва и недостижения результатов национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Но еще более опасным эксперт считает вероятный удар по репутации России как надежного поставщика продовольствия на мировые рынки.

Так или иначе, время работает против интересов РФ: пока участники ситуации погрязли в препирательствах и бюрократическом крючкотворстве, долгожданное зерно простаивает в портах.

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