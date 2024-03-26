Первый человек с имплантом показал, как играет в шахматы

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В начале 2024 года компания Neuralink впервые провела операцию по вживлению чипа в головной мозг человека, передает newia.ru. После восстановления Арбо рассказал о жизни с имплантом.
Арбо наглядно показал, как с помощью инновационных технологий и мысли можно играть в игры, требующие когнитивных навыков. Он сыграл партию в шахматы. Игра транслировалась на странице Neuralink в соцсети Х. На экране можно было увидеть, как игрок с имплантом управляет курсором и перемещает фигуры. Арбо признался, что, несмотря на перемены в образе жизни, впереди еще много работы. Пациент может играть не только в шахматы — он увлекается электронными играми.
Напомним, стартап Neuralink был запущен американским миллиардером Илоном Маском в 2016 году. Компания ведет разработки в области имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов, а также занимается их производством. Как заявил основатель проекта, вживление чипа в мозг позволяет человеку управлять электронным устройством силой мысли. В какой-то мере это способность противостояния искусственному интеллекту.