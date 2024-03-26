Первый человек с имплантом показал, как играет в шахматы

Арбо наглядно показал, как с помощью инновационных технологий и мысли можно играть в игры, требующие когнитивных навыков. Он сыграл партию в шахматы. Игра транслировалась на странице Neuralink в соцсети Х. На экране можно было увидеть, как игрок с имплантом управляет курсором и перемещает фигуры. Арбо признался, что, несмотря на перемены в образе жизни, впереди еще много работы. Пациент может играть не только в шахматы — он увлекается электронными играми.