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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Первый человек с имплантом показал, как играет в шахматы

Первый человек с имплантом показал, как играет в шахматы

26 марта 2024, 11:33
Фото: Изображение Midjourney
Первый пациент, в мозг которого вживили имплант, показал свои навыки шахматиста. Речь идет о Нолане Арбо. В настоящее время ему 29 лет, причем восемь лет он парализован — большая часть его тела лишена чувствительности.

В начале 2024 года компания Neuralink впервые провела операцию по вживлению чипа в головной мозг человека, передает newia.ru. После восстановления Арбо рассказал о жизни с имплантом.

Арбо наглядно показал, как с помощью инновационных технологий и мысли можно играть в игры, требующие когнитивных навыков. Он сыграл партию в шахматы. Игра транслировалась на странице Neuralink в соцсети Х. На экране можно было увидеть, как игрок с имплантом управляет курсором и перемещает фигуры. Арбо признался, что, несмотря на перемены в образе жизни, впереди еще много работы. Пациент может играть не только в шахматы — он увлекается электронными играми.

Напомним, стартап Neuralink был запущен американским миллиардером Илоном Маском в 2016 году. Компания ведет разработки в области имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов, а также занимается их производством. Как заявил основатель проекта, вживление чипа в мозг позволяет человеку управлять электронным устройством силой мысли. В какой-то мере это способность противостояния искусственному интеллекту.

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