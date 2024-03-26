МСП получили более 1,7 млрд рублей микрозаймов через сервис на платформе МСП. РФ

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Средства предоставлялись в 76 государственных микрофинансовых организация (ГМФО), пишет gazeta.ru.
Общее количество заявок на получение микрозаймов составило около 2500. При этом 800 кредитов уже было выдано по ставке 6,9% годовых. Отметим, что это в два-три раза ниже банковских ставок.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, за полгода 76 государственных МФО из 70 регионов России предоставили около 800 микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса. Общий объем финансирования достиг 1,7 млрд рублей при средневзвешенной процентной ставке 6,9% годовых. Средний размер микрозайма составляет 2,2 млн рублей, а средний срок возврата долга — два с половиной года.
Глава корпорации отметил, что цифровизация процесса существенно упростила процедуру получения микрозаймов, делая их доступными для предпринимателей. Теперь государству стали более понятны причины отказов в предоставлении микрофинансирования, и это помогает оценивать востребованность данной меры господдержки и ее эффективность, сказал Исаевич.
Рейтинг лидеров по объему привлеченного микрофинансирования через сервис на МСП.РФ возглавляет Иркутская область (более 426 млн рублей кредитования). На втором месте — Республика Башкортостан (202 млн рублей), на третьем — Республика Татарстан (179 млн рублей).
В десятку лидеров по этому показателю также вошли: Астраханская область (161 млн рублей), Ростовская область (74 млн), Саратовская область (70 млн), Ставропольский край (63 млн), Орловская область (60 млн), Владимирская область (50 млн) и Республика Крым (40,6 млн рублей).
Государственные микрофинансовые организации предназначены для поддержки предпринимателей и самозанятых путем предоставления финансирования из бюджетов разных уровней — федерального, региональных и местных. Учредителями таких организаций выступают регионы и муниципалитеты. Предприниматели имеют возможность получить кредиты на сумму до пяти миллионов рублей на срок до трех лет по льготным процентным ставкам. В 2023 году средневзвешенная ставка составляет 5,8%.
В качестве инструмента поддержки МСП была создана цифровая платформа МСП.РФ. Ресурс разрабатывался при участии Корпорации МСП и Министерства экономического развития России в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Инициатор данного проекта — президент РФ Владимир Путин. Курирует реализацию нацпроекта первый вице-премьер России Андрей Белоусов.