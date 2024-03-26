МСП получили более 1,7 млрд рублей микрозаймов через сервис на платформе МСП. РФ

Государственные микрофинансовые организации предназначены для поддержки предпринимателей и самозанятых путем предоставления финансирования из бюджетов разных уровней — федерального, региональных и местных. Учредителями таких организаций выступают регионы и муниципалитеты. Предприниматели имеют возможность получить кредиты на сумму до пяти миллионов рублей на срок до трех лет по льготным процентным ставкам. В 2023 году средневзвешенная ставка составляет 5,8%.