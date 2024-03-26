Эксперт по кибербезопасности сомневается в целесообразности блокировки Telegram

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин высказал свое мнение о возможных мерах в отношении мессенджера в этой связи.
Однако он сомневается в целесообразности блокировки Telegram для борьбы с терроризмом. По его словам, не стоит блокировать весь мессенджер, аналогично как не нужно блокировать мобильную связь, если кто-то позвонит по телефону. Нельзя также блокировать электронную почту только из-за переписок. Такие действия не являются правильными, считает специалист.
По мнению Курочкина, сотрудничество спецслужб с Telegram оказывается более выгодным, чем его блокировка. Он упоминает, что основатель мессенджера Павел Дуров отказывался предоставлять ключи, но в конечном итоге он все же сделал это. Вероятно, такой отказ был лишь ходом для привлечения внимания к Telegram. Курочкин подчеркивает, что наши спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram и продолжают бороться с терроризмом, хотя результаты работы могут быть разными.
Он также признает, что не очень доверяет показаниям задержанных террористов о связи с Telegram, так как это может быть попыткой запутать следствие.