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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Эксперт по кибербезопасности сомневается в целесообразности блокировки Telegram

26 марта 2024, 11:13
Один из участников нападения в «Крокус Сити Холле» признался, что организаторы акции вербовали его через Telegram, где он слушал пропаганду, пишет Pravda.Ru.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин высказал свое мнение о возможных мерах в отношении мессенджера в этой связи.

Однако он сомневается в целесообразности блокировки Telegram для борьбы с терроризмом. По его словам, не стоит блокировать весь мессенджер, аналогично как не нужно блокировать мобильную связь, если кто-то позвонит по телефону. Нельзя также блокировать электронную почту только из-за переписок. Такие действия не являются правильными, считает специалист.

По мнению Курочкина, сотрудничество спецслужб с Telegram оказывается более выгодным, чем его блокировка. Он упоминает, что основатель мессенджера Павел Дуров отказывался предоставлять ключи, но в конечном итоге он все же сделал это. Вероятно, такой отказ был лишь ходом для привлечения внимания к Telegram. Курочкин подчеркивает, что наши спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram и продолжают бороться с терроризмом, хотя результаты работы могут быть разными.

Он также признает, что не очень доверяет показаниям задержанных террористов о связи с Telegram, так как это может быть попыткой запутать следствие.

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