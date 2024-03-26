Эксперт по кибербезопасности сомневается в целесообразности блокировки Telegram

По мнению Курочкина, сотрудничество спецслужб с Telegram оказывается более выгодным, чем его блокировка. Он упоминает, что основатель мессенджера Павел Дуров отказывался предоставлять ключи, но в конечном итоге он все же сделал это. Вероятно, такой отказ был лишь ходом для привлечения внимания к Telegram. Курочкин подчеркивает, что наши спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram и продолжают бороться с терроризмом, хотя результаты работы могут быть разными.