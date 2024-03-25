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Правила выбора хорошего каппера. Отзывы о проекте «Контрольная Ставка»

Правила выбора хорошего каппера. Отзывы о проекте «Контрольная Ставка»

25 марта 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
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Артур Курицкий, автор телеграм-канала «Контрольная Ставка», рассказал, как отличить порядочного каппера от того, кто пытается нажиться на доверчивых игроках. Также он предостерёг от излишнего доверия отзывам.

Кто такие капперы?

Для большинства это слово ни о чём не говорит. Те же, кто делает ставки на спорт знают, что капперы — это люди, которые хорошо разбираются в спорте и могут предоставить прогноз, который поможет беттерам (так называют делающих ставки) заработать деньги. Автор телеграм-канала «Контрольная Ставка» Артём Курицкий сообщил, что беттеры часто оценивают капперов в Сети.

Артур Курицкий сделал акцент на том, что капперы должны отлично разбираться в сложной сфере ставок на спорт. Однако пользователям надо понимать, что перед ними действительно профессионал, а не тот, кто хочет заработать, обманывая беттеров. Владелец телеграм-канала «Контрольная Ставка» отметил, что чаще всего пользователи оценивают капперов именно по отзывам, но не всегда эти отзывы бывают правдивыми.

Автор телеграм-канала «Контрольная Ставка» отмечает, что некоторые капперы, к сожалению, работают недобросовестно. Поэтому положительный отзыв может быть частью стратегии обмана. Заказные отзывы должны привлечь игроков, пишет Артур Курицкий, но вместо выигрыша те обычно теряют деньги.

По словам автора телеграм-канала «Контрольная Ставка», к ставкам нужно относиться так же серьёзно, как к инвестициям. Нужно отслеживать информацию в СМИ о командах, игроках, тренерах и не только. Речь идёт как об обычных СМИ, так и о специализированных.

Как новичку-беттеру выбрать каппера?

Прежде всего, следует критично относиться к отзывам, отмечает автор телеграм-канала «Контрольная Ставка» Артур Курицкий. Есть и другие признаки, но если большая часть отзывов якобы подтверждает баснословные выигрыши по полученным прогнозам и нет никакой статистики, стоит насторожиться.

Тестовый режим

Добросовестный каппер всегда предлагает своим новым клиентам триальный период, пишет Артур Курицкий, автор телеграм-канала «Контрольная Ставка». Говоря проще, пользователь бесплатно получает несколько прогнозов, чтобы понять, что это не мошенник, а профессионал. Например, в канале «Контрольная Ставка» так и происходит: сначала пользователь бесплатно пользуется советами, а затем пишет объективный отзыв.

Объективная статистика и реальные отзывы

Каппера-профи отличает прозрачность в работе. Артур Курицкий сообщает, что на каналах экспертов в сфере ставок обычно нет необоснованных хвалебных отзывов, зато там много статистики. Так, в телеграм-канале «Контрольная Ставка», оформив платную подписку, можно получить доступ к результатам и статистике. Отзывы там тоже есть, но реальные, а ещё там можно получить бесплатные прогнозы. Демонстрационный период доступен всем. После него пользователь может составить собственное мнение об авторе канала и его прогнозах, а потом написать действительно правдивый отзыв.

Некоторые отзывы о работе Артура Курицкого и его телеграм-канала «Контрольная Ставка».

«Сначала в телеграм-канале „Контрольная Ставка“ подкупило то, что есть бесплатные прогнозы, ими можно пользоваться. И если все работает, можно купить ВИП-подписку. Так я и сделал: когда убедился в точности прогнозов у Артура Курицкого, понял, что ими можно пользоваться». Артем Митрофанов.

«На других каналах все платно, причем сразу, и понять, можно ли пользоваться прогнозами в принципе, просто невозможно. У „Контрольной Ставки“ Артура Курицкого все можно потестить, а можно даже и не оформлять платную подписку и использовать прогнозы, они публикуются постоянно». Игорь Романов.

«Доход в случае с Контрольной Ставкой» действительно можно получить, более того — он гарантированный. Артур Курицкий сразу предупреждает, что, если прогноз не сработает, деньги за подписку вернут, но лично ни у меня, ни у моих знакомых такого еще не было». Антон Пермяков.

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