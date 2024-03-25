Правила выбора хорошего каппера. Отзывы о проекте «Контрольная Ставка»

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Для большинства это слово ни о чём не говорит. Те же, кто делает ставки на спорт знают, что капперы — это люди, которые хорошо разбираются в спорте и могут предоставить прогноз, который поможет беттерам (так называют делающих ставки) заработать деньги. Автор телеграм-канала «Контрольная Ставка» Артём Курицкий сообщил, что беттеры часто оценивают капперов в Сети.
Артур Курицкий сделал акцент на том, что капперы должны отлично разбираться в сложной сфере ставок на спорт. Однако пользователям надо понимать, что перед ними действительно профессионал, а не тот, кто хочет заработать, обманывая беттеров. Владелец телеграм-канала «Контрольная Ставка» отметил, что чаще всего пользователи оценивают капперов именно по отзывам, но не всегда эти отзывы бывают правдивыми.
Автор телеграм-канала «Контрольная Ставка» отмечает, что некоторые капперы, к сожалению, работают недобросовестно. Поэтому положительный отзыв может быть частью стратегии обмана. Заказные отзывы должны привлечь игроков, пишет Артур Курицкий, но вместо выигрыша те обычно теряют деньги.
По словам автора телеграм-канала «Контрольная Ставка», к ставкам нужно относиться так же серьёзно, как к инвестициям. Нужно отслеживать информацию в СМИ о командах, игроках, тренерах и не только. Речь идёт как об обычных СМИ, так и о специализированных.
Прежде всего, следует критично относиться к отзывам, отмечает автор телеграм-канала «Контрольная Ставка» Артур Курицкий. Есть и другие признаки, но если большая часть отзывов якобы подтверждает баснословные выигрыши по полученным прогнозам и нет никакой статистики, стоит насторожиться.
Добросовестный каппер всегда предлагает своим новым клиентам триальный период, пишет Артур Курицкий, автор телеграм-канала «Контрольная Ставка». Говоря проще, пользователь бесплатно получает несколько прогнозов, чтобы понять, что это не мошенник, а профессионал. Например, в канале «Контрольная Ставка» так и происходит: сначала пользователь бесплатно пользуется советами, а затем пишет объективный отзыв.
Каппера-профи отличает прозрачность в работе. Артур Курицкий сообщает, что на каналах экспертов в сфере ставок обычно нет необоснованных хвалебных отзывов, зато там много статистики. Так, в телеграм-канале «Контрольная Ставка», оформив платную подписку, можно получить доступ к результатам и статистике. Отзывы там тоже есть, но реальные, а ещё там можно получить бесплатные прогнозы. Демонстрационный период доступен всем. После него пользователь может составить собственное мнение об авторе канала и его прогнозах, а потом написать действительно правдивый отзыв.
«Сначала в телеграм-канале „Контрольная Ставка“ подкупило то, что есть бесплатные прогнозы, ими можно пользоваться. И если все работает, можно купить ВИП-подписку. Так я и сделал: когда убедился в точности прогнозов у Артура Курицкого, понял, что ими можно пользоваться». Артем Митрофанов.
«На других каналах все платно, причем сразу, и понять, можно ли пользоваться прогнозами в принципе, просто невозможно. У „Контрольной Ставки“ Артура Курицкого все можно потестить, а можно даже и не оформлять платную подписку и использовать прогнозы, они публикуются постоянно». Игорь Романов.
«Доход в случае с „Контрольной Ставкой» действительно можно получить, более того — он гарантированный. Артур Курицкий сразу предупреждает, что, если прогноз не сработает, деньги за подписку вернут, но лично ни у меня, ни у моих знакомых такого еще не было». Антон Пермяков.