Правила выбора хорошего каппера. Отзывы о проекте «Контрольная Ставка»

Каппера-профи отличает прозрачность в работе. Артур Курицкий сообщает, что на каналах экспертов в сфере ставок обычно нет необоснованных хвалебных отзывов, зато там много статистики. Так, в телеграм-канале «Контрольная Ставка», оформив платную подписку, можно получить доступ к результатам и статистике. Отзывы там тоже есть, но реальные, а ещё там можно получить бесплатные прогнозы. Демонстрационный период доступен всем. После него пользователь может составить собственное мнение об авторе канала и его прогнозах, а потом написать действительно правдивый отзыв.