Опубликован рейтинг самых удобных банковских мобильных приложений

В исследовании приняли участие 20 крупнейших российских банков. Рейтинг удобства банковского сервиса формировался на основании оценки по списку критериев, обеспечивающих простое выполнение задач в пользовательском интерфейсе. По сравнению с прошлым годом в него вошли 12 новых критериев, касающихся переводов через Систему быстрых платежей (СБП), обмена валют, оплаты ЖКУ и просмотра истории операций.