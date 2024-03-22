Опубликован рейтинг самых удобных банковских мобильных приложений

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В исследовании приняли участие 20 крупнейших российских банков. Рейтинг удобства банковского сервиса формировался на основании оценки по списку критериев, обеспечивающих простое выполнение задач в пользовательском интерфейсе. По сравнению с прошлым годом в него вошли 12 новых критериев, касающихся переводов через Систему быстрых платежей (СБП), обмена валют, оплаты ЖКУ и просмотра истории операций.
По результатам комплексного исследования в тройку лучших вошли мобильные приложения Альфа-Банка, банка «Открытие» и ВТБ.
UsabilityLab — крупнейшая в России юзабилити-компания, основана в 2006 году. Ежегодный юзабилити-рейтинг от UsabilityLab основан на сравнительном исследовании удобства и доступности российских интернет-банков для физических лиц.