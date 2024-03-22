ООО «БАС» начнет готовить кадры для российской беспилотной авиации

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Центр будет иметь все необходимое для качественного обучения, в том числе дроны нескольких моделей с различным функционалом и учебный зал для тренировочных полетов.
Программы подготовки будут охватывать несколько направлений. В течение полугода центр планирует получить разрешительные документы на проведение образовательной деятельности по программам профобучения и переподготовки, а уже после этого на обучение по программам среднего профессионального образования, пишет newstracker.ru.
Как рассказал генеральный директор компании «БАС» Алексей Варятченко, документы для лицензирования образовательных программ уже поданы в Рособрнадзор. В этом году начнется подготовка с нуля первых 90 операторов легких дронов — весом до 30 килограмм.
По словам Варятченко, компания «БАС», созданная ключевыми участниками российского рынка беспилотной авиации (АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), планирует расширить географию своей деятельности и открыть филиалы в нескольких регионах, включая Республику Татарстан, Башкортостан, Республику Саха (Якутия), Калужскую и Томскую области. В этих регионах также будут обучать специалистов по программам столичного центра.
Руководитель ООО «БАС» отметил, что его компания как эксплуатант беспилотных систем заинтересована в качественной подготовке специалистов и будет делать все возможное, чтобы закрыть дефицит кадров в отрасли.