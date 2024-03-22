Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

ООО «БАС» начнет готовить кадры для российской беспилотной авиации

ООО «БАС» начнет готовить кадры для российской беспилотной авиации

22 марта 2024, 09:39
Фото: пресс-служба ООО «БАС»
Компания «БАС» планирует запустить на своей базе обучающий центр, который будет заниматься подготовкой специалистов по управлению самыми востребованными типами дронов.

Центр будет иметь все необходимое для качественного обучения, в том числе дроны нескольких моделей с различным функционалом и учебный зал для тренировочных полетов.

Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»
Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»
Фото: пресс-служба ООО «БАС»

Программы подготовки будут охватывать несколько направлений. В течение полугода центр планирует получить разрешительные документы на проведение образовательной деятельности по программам профобучения и переподготовки, а уже после этого на обучение по программам среднего профессионального образования, пишет newstracker.ru.

Как рассказал генеральный директор компании «БАС» Алексей Варятченко, документы для лицензирования образовательных программ уже поданы в Рособрнадзор. В этом году начнется подготовка с нуля первых 90 операторов легких дронов — весом до 30 килограмм.

По словам Варятченко, компания «БАС», созданная ключевыми участниками российского рынка беспилотной авиации (АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), планирует расширить географию своей деятельности и открыть филиалы в нескольких регионах, включая Республику Татарстан, Башкортостан, Республику Саха (Якутия), Калужскую и Томскую области. В этих регионах также будут обучать специалистов по программам столичного центра.

Руководитель ООО «БАС» отметил, что его компания как эксплуатант беспилотных систем заинтересована в качественной подготовке специалистов и будет делать все возможное, чтобы закрыть дефицит кадров в отрасли.

Подпишитесь
Два проекта. Как на самом деле хотят благоустроить пространство у омского «Химика»
Сегодня, 05:17
Не виновен. В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке
Сегодня, 05:47
От 65 до 140 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят руководителям детских лагерей
Сегодня, 03:07
Дело - труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области
Вчера, 06:35
В Омске скончался бывший вице-спикер городского Совета Василий Мамонтов
Сегодня, 10:42
Вскроются реки. Синоптики рассказали, когда полностью растает снег в Омской области
Сегодня, 10:24
"