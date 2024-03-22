МСП Банк попал в топ рейтинга организаций по финансированию малого и среднего бизнеса

По словам главы Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, МСП Банк должен был достичь двух приоритетных целей после его докапитализации в 2022 году на девять миллиардов рублей. Во-первых, требовалось нарастить количество получателей поддержки и добиться роста объема выдач в сочетании с положительными финансовыми результатами. Во-вторых, необходимо было достичь финансовой устойчивости при сохранении достаточности капитала. В 2022–2023 годах банку удалось стать прибыльным, продемонстрировав увеличение охвата и объема финансовой поддержки. Такой подъем произошел на фоне пересмотра внутренних процедур, модернизации скоринговой системы, внедрения цифровизации. Исаевич также отметил, что в наступившем году банк планирует достичь роста кредитного портфеля как минимум на 20%.