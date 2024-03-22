МСП Банк попал в топ рейтинга организаций по финансированию малого и среднего бизнеса

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Рейтинг сформировало агентство «Эксперт РА», пишет gazeta.ru.
По словам главы Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, МСП Банк должен был достичь двух приоритетных целей после его докапитализации в 2022 году на девять миллиардов рублей. Во-первых, требовалось нарастить количество получателей поддержки и добиться роста объема выдач в сочетании с положительными финансовыми результатами. Во-вторых, необходимо было достичь финансовой устойчивости при сохранении достаточности капитала. В 2022–2023 годах банку удалось стать прибыльным, продемонстрировав увеличение охвата и объема финансовой поддержки. Такой подъем произошел на фоне пересмотра внутренних процедур, модернизации скоринговой системы, внедрения цифровизации. Исаевич также отметил, что в наступившем году банк планирует достичь роста кредитного портфеля как минимум на 20%.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк при этом заметил, что команда кредитной организации сосредоточилась на создании и более активном внедрение новых адресных продуктов для поддержки реального сектора экономики: высокотехнологичных и производственных компаний, бизнеса из сферы туризма. В этой связи серьезно изменилась структура кредитного портфеля банка: доля предприятий промышленного производства в нем доросла до 31% (подъем относительно 2022 года достиг 56%), а организаций сферы услуг увеличилась на 22% (рост к 2022 году оценивают в 48%).
Кроме того, в 2023 году МСП Банк смог добиться максимально высокого результата по чистой прибыли за предыдущие пять лет — речь идет о 1,2 миллиарда рублей (+45%). Стоит напомнить, что банк присоединился к реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного по распоряжению главы государства. Куратором проекта назначен первый зампред российского правительства Андрей Белоусов.