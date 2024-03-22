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МСП Банк попал в топ рейтинга организаций по финансированию малого и среднего бизнеса

МСП Банк попал в топ рейтинга организаций по финансированию малого и среднего бизнеса

22 марта 2024, 08:48
Фото: 1MI
В 2023 году кредитный портфель МСП Банка составил более 73 миллиардов рублей, что на 23,7% превысило показатели 2022 года. Благодаря этому дочерняя структура Корпорации МСП поднялась на 6-е место в рейтинге кредитных организаций, занимающихся финансовым обеспечением малого и среднего бизнеса.

Рейтинг сформировало агентство «Эксперт РА», пишет gazeta.ru.

По словам главы Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, МСП Банк должен был достичь двух приоритетных целей после его докапитализации в 2022 году на девять миллиардов рублей. Во-первых, требовалось нарастить количество получателей поддержки и добиться роста объема выдач в сочетании с положительными финансовыми результатами. Во-вторых, необходимо было достичь финансовой устойчивости при сохранении достаточности капитала. В 2022–2023 годах банку удалось стать прибыльным, продемонстрировав увеличение охвата и объема финансовой поддержки. Такой подъем произошел на фоне пересмотра внутренних процедур, модернизации скоринговой системы, внедрения цифровизации. Исаевич также отметил, что в наступившем году банк планирует достичь роста кредитного портфеля как минимум на 20%.

Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк при этом заметил, что команда кредитной организации сосредоточилась на создании и более активном внедрение новых адресных продуктов для поддержки реального сектора экономики: высокотехнологичных и производственных компаний, бизнеса из сферы туризма. В этой связи серьезно изменилась структура кредитного портфеля банка: доля предприятий промышленного производства в нем доросла до 31% (подъем относительно 2022 года достиг 56%), а организаций сферы услуг увеличилась на 22% (рост к 2022 году оценивают в 48%).

Кроме того, в 2023 году МСП Банк смог добиться максимально высокого результата по чистой прибыли за предыдущие пять лет — речь идет о 1,2 миллиарда рублей (+45%). Стоит напомнить, что банк присоединился к реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного по распоряжению главы государства. Куратором проекта назначен первый зампред российского правительства Андрей Белоусов.

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