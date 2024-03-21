Врач Умнов: Первую помощь при ударе током нужно оказывать в перчатках

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Важно немедленно прекратить действие тока на человеке, отключив электрический прибор или перерезав провод сухим предметом. При выполнении данных действий требуется использовать резиновые перчатки для собственной безопасности.
По сообщению NEWS.ru, при ударе током возникают ожоги в месте удара, а также могут проявляться системные повреждения легких, сердца, мышц и органов кровообращения. При оказании первой помощи необходимо срочно отключить электрическое устройство или разъединить провод с источником питания, используя сухой предмет, например, топор. Спасающий также должен надеть резиновые перчатки для своей безопасности.
Врач Умнов указал, что пострадавшего от удара током необходимо положить на сухую и твердую поверхность, проверить наличие пульса и оценить размер зрачка. Если одежда на груди пострадавшего горит, она должна быть срезана для облегчения дыхания.
В случае ожогов от удара током следует использовать повязки с мазью на пораженных участках. Если пострадавший находится в сознании, важно обеспечить ему покой и согревание. Если пациент без сознания, но есть пульс, его следует положить на бок и очистить дыхательные пути. В случае отсутствия сердцебиения требуется проведение сердечно-легочной реанимации.