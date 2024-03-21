Врач Умнов: Первую помощь при ударе током нужно оказывать в перчатках

В случае ожогов от удара током следует использовать повязки с мазью на пораженных участках. Если пострадавший находится в сознании, важно обеспечить ему покой и согревание. Если пациент без сознания, но есть пульс, его следует положить на бок и очистить дыхательные пути. В случае отсутствия сердцебиения требуется проведение сердечно-легочной реанимации.